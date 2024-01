TVs Cabo Branco e Paraíba vão transmitir o Campeonato Paraibano de 2024

As TVs Cabo Branco e Paraíba são pioneiras em transmissão em TV aberta no Estado. Em 1988, as afiliadas Globo transmitiram pela primeira vez o Campeonato Paraibano. Foi a final entre Treze x Botafogo-PB, vencida pelo Belo. O jogo foi lembrado na série dos 35 anos das emissoras, que foram exibidas no Globo Esporte PB em 2022.

Depois disso, a Rede Paraíba voltou a transmitir o Campeonato Paraibano em 2020, por meio do ge Paraíba. Nos anos seguintes, a transmissão aconteceu no streaming do Jornal da Paraíba, com as finais de 2021 e 2023 também em TV aberta.

Transmissões já confirmadas pelas TVs Cabo Branco e Paraíba

A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) divulgou o detalhamento das duas primeiras rodadas do Campeonato Paraibano de 2024. Os primeiros jogos a serem transmitidos pelas TVs Cabo Branco e Paraíba são os seguintes:

20.jan — Pombal x Campinense (16h30, no Marizão)

27.jan — Nacional de Patos x Treze (16h30, no José Cavalcanti)