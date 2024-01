Prefeitura disponibiliza teste rápido para detecção da Covid-19 nas unidades de saúde da família

08/01/2024 |

07:00 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está disponibilizando o teste rápido para a detecção da Covid-19 nas unidades de saúde da família (USFs). A medida integra um conjunto de ações da gestão municipal para o controle do coronavírus.

Para ter acesso ao teste rápido da Covid-19 nas USFs, a população deve obedecer alguns critérios específicos, a exemplo de estar no período de três a sete dias com sintomas gripais ou ainda ter mantido algum contato com pessoas que testaram positivo para a doença.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde da SMS, Alline Grisi, caso o indivíduo apresente algum sintoma, é importante realizar o teste, paralelamente à vacinação, visando prevenir a disseminação da Covid-19. “Orientamos a quem tiver com sintomas gripais entre três e sete dias ou ainda os que mantiveram algum contato com alguém que testou positivo para Covid-19, procurem imediatamente uma das unidades de saúde da família, das 13h às 16h, e façam o teste para detecção da doença”, orientou.

Nas unidades de saúde da família, o atendimento ao público para a realização da testagem é de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. No momento da testagem para detecção da Covid-19, é preciso apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência em João Pessoa. O resultado do teste é apresentado em um tempo médio de 15 minutos e os casos positivos terão os encaminhamentos feitos pelo médico da unidade para o devido tratamento.

Serviço:

Assunto: Teste rápido para detecção da Covid-19

Local: Unidades de Saúde da Família de João Pessoa

Horário: 13h às 16h