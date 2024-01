Farmácia Contêiner Municipal começa a dispensar medicamentos controlados a partir desta segunda-feira

A Farmácia Contêiner Municipal está dispensando medicamentos controlados a partir desta segunda-feira (8), ampliando o serviço que já atendia à população da Capital com a distribuição de remédios e insumos de atenção básica, além de antibióticos adulto e infantil. Ao todo, a lista de medicamentos controlados que passam a ser distribuídos conta com 30 itens.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, a ampliação do serviço atende a um pedido da população e a um estudo de perfil do usuário, realizado junto à Unifarma, parceira da Prefeitura de João Pessoa na administração da unidade.

“Em visitas à farmácia, ouvimos dos funcionários e dos próprios usuários quais eram as necessidades para melhorar o serviço oferecido. Agora já estamos colocando em prática os resultados do estudo iniciado ano passado para ampliar a assistência prestada. É uma novidade boa para as pessoas que fazem uso dessas medicações”, afirmou Luis Ferreira.

Para ter acesso aos medicamentos controlados, o usuário deve ser residente em João Pessoa e apresentar receita de controle especial (da rede de saúde pública ) com validade de 30 dias, documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência. O usuário recebe a quantidade de medicamentos necessária para o período de 30 dias.

Serviço – Com funcionamento nos três turnos, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, a Farmácia Contêiner tem a finalidade de atender, principalmente, aos cidadãos que não têm a possibilidade de receber remédios e insumos no horário de atendimento das farmácias das Unidades de Saúde da Família (USF), e também as pessoas com receitas prescritas por médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais municipais.

O serviço está localizado na Avenida Sérgio Guerra, nº 148, no bairro dos Bancários, em frente ao Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (PICS) Equilíbrio do Ser.