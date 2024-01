Pessoenses e turistas lotam o Busto de Tamandaré na abertura do Festival Forró Verão

Pessoenses e turistas lotaram o Busto de Tamandaré e ‘caíram’ no forró ao som das músicas de Flávio José, Banda Cascavel, Forró da Live e Fabrício Rodrigues na abertura do Festival Forró Verão, neste sábado (6). O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), e vai se repetir durante todos os finais de semana de janeiro, sempre a partir das 19h.

A primeira noite do evento atendeu as expectativas do diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves. “O público de João Pessoa recebeu muito bem o projeto com essa característica de trazer grandes nomes do forró paraibano e brasileiro para a orla da Capital, na alta estação. Nós organizamos uma infraestrutura segura, que trás tranquilidade para todo o público, para as famílias se divertirem. E a Prefeitura conta com o apoio do Governo do Estado, que montou toda uma estratégia de segurança”, disse.

A banda Forró da Live abriu o show com a música ‘Raízes’, da Banda Mastruz com Leite. seguida por uma série de canções de forró das antigas, valorizando os grandes nomes do gênero e agradando a todo o público. “Abrimos o Festival Forró Verão com chave de ouro, o primeiro do Brasil. A gente consegue ver a valorização dos artistas e agradecemos a oportunidade”, afirmou a vocalista Letícia Sousa, que conduziu o show com Iran Medeiros.

Em seguida, por volta das 21h, subiu ao palco Fabrício Rodrigues que também trás nas veias o gosto pelo forró desde menino. Há 12 anos ingressou na carreira solo. No palco cantou sucessos como ‘Coração Vagabundo’, ‘Deixa no Sigilo’ e ‘Quando ela bebe, ela liga’. Além de cantor, Fabrício também trabalha como produtor musical. “Acerta a Prefeitura de João Pessoa em criar um evento como esse e dar oportunidade aos artistas da terra”, declarou.

Já passava das 23h quando Flávio José, uma das grandes referências do forró na Paraíba, subiu no palco do Festival Forró Verão para cantar e tocar. Sobre a possibilidade de tocar forró em plena estação verão, Flávio José agradece a criação de mais um espaço. “Não está fácil tocar forró hoje em dia e quando aparece as oportunidades a gente agradece as iniciativas, assim como ao público”, falou.

A banda pernambucana Cascavel encerrou a programação da primeira noite do Festival. Na estrada há quase 22 anos, agradou o público com os sucessos ‘Fala pra Mim’, ‘Esse Meu Coração’, ‘Cristal’, entre outros. “João Pessoa está de parabéns. Nós seguimos juntos, levando a bandeira do forró romântico”, declarou Isaías Lima, vocalista da banda.

Os amigos Maurício e Luciana, turistas de Ceará cantaram juntos as músicas de Flávio José, como ‘Tareco e Mariola’ . “O show de Flávio José é tudo de bom. Tomara que esse Festival aconteça todo ano para valorizar nossa cultura, nosso forró, que muitos turistas vêm de todo Brasil para conhecer de perto”.

Além das atrações do show de abertura do Festival, a programação do evento contou com DJ Cris L, que animou o público nos intervalos. O Pastoril Profano também fez uma participação. Nos demais finais de semana de janeiro o Festival ainda vai contar com outras 12 atrações de peso, com destaque para nomes como Mastruz com Leite, Santanna, Amazan, Cavalo de Pau, Dorgival Dantas, Os Três do Nordeste, Cavaleiros do Forró, entre outros.

O Festival Forró Verão é um projeto da Prefeitura de João Pessoa que conta com a atuação das equipes das diversas secretarias municipais, entre elas: Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Mobilidade Urbana (Semob); além da parceria dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Como ocorreu na festa do Réveillon 2024, a Prefeitura, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) preparou uma operação especial para os dias de Festival, para garantir a fluidez do trânsito, que conta com a atuação de 25 agentes de mobilidade por dia, além de reforço em quatro linhas de ônibus.

Já a Secretaria de Saúde disponibiliza o ‘Camarim da Saúde’ para prestar assistência ao público durante o Festival Forró Verão 2024. O serviço está disponível a partir das 18h, com atendimento médico, de enfermagem, vacinação contra Covid-19, testagem de HIV, sífilis e outros serviços de prevenção a saúde. A Prefeitura também disponibiliza o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP).

Confira as atrações:

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantu’s