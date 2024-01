Fábio Ramalho reúne Cássio, Veneziano e Efraim em confraternização com oposicionistas

O presidente estadual do PSDB, deputado Fábio Ramalho, reuniu neste sábado (06), alguns dos principais nomes da oposição na Paraíba, em uma confraternização. O encontro aconteceu em uma casa do parlamentar, em Cabedelo.

Na foto ‘oficial’ da festa, compartilhada nas redes sociais do deputado estadual George Morais (União), aparecem reunidos o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente estadual do MDB, e o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), que foram adversários históricos em Campina Grande.

Também participaram da confraternização o presidente estadual do União Brasil, senador Efraim Filho, o ex-senador Efraim Morais (o pai), o deputado estadual Anderson Monteiro (MDB) e o superintendente estadual do Dnit, Arnaldo Monteiro.

“Verão e política…”, escreveu nas redes sociais o deputado George Morais. No cardápio, além de petiscos, houve também espaço para o alinhamento do discurso político visando as próximas eleições.

Apesar de algumas diferenças, que já dividiram o grupo em disputas passadas, há um fator que une esses atores políticos estaduais: a oposição ao governador João Azevêdo (PSB) e a construção de espaços futuros a partir dessa perspectiva.

Ausência sentida na foto foi a do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos). O parlamentar é cortejado para disputar a Prefeitura de Campina Grande, em 2024, com eventual apoio do Republicanos, partido da base do governo estadual.