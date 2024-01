veja as estreias dos streamings em janeiro

As estreias dos streamings do mês de janeiro estão recheadas de novas temporadas de séries e filmes. O Globoplay disponibiliza novos capítulos da novela Rebelde, exibida entre 2004 e 2006; o Amazon Prime Video estreia o filme ‘Fale Comigo’, exibido no Imagineland de 2023; e a HBO Max inicia 2024 estreando o filme ‘Resident Evil: Ilha da Morte’.

Além dessas obras, o Jornal da Paraíba preparou uma lista recheada com as principais estreias do Globoplay, Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max para este mês de janeiro. Confira abaixo as estreias dos streamings:

Estreias no Globoplay

03/01 – As Fabulosas Aventuras dos Freak Brothers (2º Temporada);

04/01 – Rebelde (1ª temporada, capítulos 141 a 160);

04/01 – 3x Ártico: O Alerta do Gelo (série documental original);

05/01 – Elis & Tom – Só Tinha de Ser Com Você (filme exclusivo).

Ainda em janeiro, mas sem data definida, o Globoplay conta com os lançamentos:

O Sexo dos Anjos (novela);

Queridos Amigos (minisérie);

BBB24;

Carnaval da Sabrina (3ª temporada);

Beleza Pura (novela);

Malhação.com (novela);

Vicky e a Musa (2ª temporada);

O Rebu (2014, novela);

A Neta Favorita (novela colombiana);

Tributo Ary Fontoura (filme documental original);

Mafia Mamma (filme);

Law & Order (22ª temporada);

Chicago Fire (11ª temporada).

Estreias no Disney+

Séries

10/01: Eco – 1ª Temporada

10/01: Sempre Fui Eu – 2ª Temporada

Filmes

05/01: X-Men

17/01: O Criador

17/01: Dodger Astuto

Documentários

24/01:A Verdadeira Vida de Inseto

31/01: Avante: Os Bastidores Echo

Estreias na Netflix

Séries

01/01: A Grande Ilusão

04/01: Irmãos Sun

11/01: Garoto Devora Universo

12/01: Casamento às Cegas – Suécia

17/01: Ponto Final

19/01: Amor no Espectro – Temporada 2

24/01: Queer Eye – Temporada 8

25/01: Griselda

25/01: Comédia do Caos

31/01: Baby Bandito

Filmes

04/01: A Sociedade da Neve

05/01: O Outro Lado da Dor

12/01: Lift – Roubo nas Alturas

19/01: 60 minutos

Lançamentos de documentários e especiais

01/01: Você é o que Você Come – As Dietas dos Gêmeos

01/01: Alexandre – O Nascimento de um Deus

10/01: Break Point – Temporada 2

24/01: Seis Nações – Acesso Total

28/01: Somos Guardiões

11/01: Sonic Prime – Temporada 3

22/01: Kelp: o Unicórnio-do-mar – Temporada 2

29/01: O Poderoso Bheem: Vamos Brincar?

Animes

04/01: Dungeon Meshi;

15/01: Maboroshi;

17/01: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Estreias na Amazon Prime

Filmes

01/01: After – Para Sempre;

04/01: Fale Comigo (veja o trailer);

08/01: Terror no Estúdio 666;

10/01: Foe;

12/01: Role Play;

15/01: Nove Dias;

15/01: O Domingo das Mães;

17/01: Hypnotic – Ameaça Invisível;

17/01: La Abuela;

24/01: Do Jeito Que Elas Querem – O Próximo Capítulo;

26/01: The Underdoggs;

31/01: Um Lugar Bem Longe Daqui;

31/01: Loucas em Apuros.

Séries

01/01: Marry My Husband – Temporada 1;

19/01: Zorro – Temporada 1;

19/01: Hazbin Hotel – Temporada 1;

19/01: Indian Police Force – Temporada 1;

26/01: Expatriadas- Temporada 1.

Estreias na HBO Max

No mês de janeiro, mas sem data específica, a HBO Max disponibiliza:

Filmes

Gran Turismo – De Jogador a Corredor;

Resident Evil: Ilha da Morte;

Carmen;

A Batalha do Ano;

A Colheita do Mal;

A Máquina do Crime;

Em Busca Pela Verdade;

Espanglês;

Gilda;

Mamãe: Operação Balada;

My Stepmother Is an Alien;

Preto e Branco;

Os Candidatos;

Sindicato de Ladrões;

Turno Maldito;

Scooby-Doo! e a Maldição do º Fantasma;

Elijo Creer.

Os primeiros oito minutos de Resident Evil: Ilha da Morte podem ser assistidos no YouTube, confira.

Séries