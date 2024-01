Seinfra realiza manutenção de iluminação pública, galerias e Operação Tapa-Buraco

04/01/2024 |

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue com os serviços diários de manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco, nesta quinta-feira (4), na Capital.

A Operação Tapa-Buraco está realizando a recuperação do pavimento no Torre, Bessa, Cristo, Manaíra, Cuiá, Valentina e Mangabeira.

Os serviços de galerias seguem pelos seguintes bairros: Anatólia, Jaguaribe e Cabo Branco. Estão sendo realizados limpeza, desobstrução e recuperação de galerias e reposição de grelhas, além de retirada de material.

As equipes de manutenção da iluminação pública executam serviços no Valentina, Paratibe, Mangabeira II, IV, V e VIII, Altiplano, São José, Tambauzinho, Alto do Céu, Mandacaru e Manaíra.

Atendimento- Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção como troca de lâmpadas queimadas, tapa-buraco, galerias e terraplenagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.