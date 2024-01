Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE QUINTA (04/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Quinta-feira, 04/01/2024

A Sessão da Tarde desta quinta-feira traz risadas e aventuras com “Uma Noite no Museu.” Sob a direção de Shawn Levy e estrelado por Ben Stiller e Robin Williams, esta comédia encantadora nos leva ao Museu de História Natural, onde um vigia noturno descobre que as exposições ganham vida após o pôr do sol. Prepare-se para uma jornada única e hilariante no mundo da imaginação.

No Cinema 24, a poderosa Mulher Maravilha está de volta em “Mulher Maravilha 1984,” dirigido por Patty Jenkins. Ambientado durante a Guerra Fria, o filme acompanha Diana em uma missão para recuperar um artefato capaz de realizar desejos, desencadeando uma emocionante aventura repleta de ação e reviravoltas.

A madrugada no Corujão I traz uma comédia nacional, “Ninguém Entra, Ninguém Sai.” Dirigido por Hsu Chien Hsin e estrelado por Leticia Lima, Danielle Winits, Rafael Infante e Emiliano D’avila, o filme leva Edu e Suellen a um motel conceituado, onde um vírus raro coloca os hóspedes em quarentena. Prepare-se para gargalhadas e surpresas nesta comédia brasileira.

Com opções para todos os gostos, esta quinta-feira promete ser uma noite cinematográfica diversificada e repleta de entretenimento. Qual será sua escolha para desfrutar destas produções?