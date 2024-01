Nenhum de Nós é confirmado na programação

O Jampa Rock Festival 2024 vai acontecer no dia 24 de agosto de 2024, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa. O evento aconteceria em 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19.

Apresentando-se como “o maior festival de rock da Paraíba”, a promessa é que ao longo de janeiro as bandas que vão se apresentar comecem a ser divulgadas. Não foi informado ainda o número de shows que haverá, mas os primeiros comunicados oficiais destacam que está sendo montada uma “grade de atrações”.

Quando vai ser o Jampa Rock Festival 2024?

O evento vai acontecer no dia 24 de agosto de 2024, um sábado.

Onde vai ser o Jampa Rock Festival 2024?

O Jampa Rock Festival vai acontecer no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, que fica localizado à Rua Abdias Gomes de Almeida, 800, Tambauzinho, em João Pessoa.

Quanto custa o ingresso do Jampa Rock Festival 2024?

Os ingressos do Jampa Rock Festival ainda não começaram a ser vendidos e o preço dos ingressos também não foi divulgado. Os organizadores informaram que a venda dos ingressos promocionais começam no dia 21 de janeiro.

As pessoas que compraram os ingressos para a edição 2020, que foi cancelada por causa da pandemia, possuem créditos válidos para a edição 2024. Segundo a organização, o valor dos ingressos de 2020 pode ser utilizado para a compra de novos ingressos nos setores disponíveis.

Os ingressos devem ser vendidos por meio do site Ingresso Nacional.

Qual a programação do Jampa Rock Festival 2024?

Até esta terça-feira (2), a única atração confirmada na programação do Jampa Rock Festival 2024 é a banda gaúcha Nenhum de Nós. O grupo tem quase 40 anos de estrada e hits como “Astronauta de Mármore”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Sobre o Tempo”, “Amanhã ou Depois” e “Camila, Camila”, em seu repertório. O Nenhum de Nós vai se apresentar em João Pessoa com a formação clássica, com Thedy Corrêa (vocal e violão), Veco Marques e Carlos Stein (guitarras e violões), João Vicenti (teclados e acordeão) e Sady Homrich (bateria).

Conforme os organizadores, até o final de janeiro, todas as atrações musicais do Festival devem ser divulgadas.