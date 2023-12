Secretaria de Educação abre inscrição para Colônia de Férias para filhos de funcionários do CAM

29/12/2023 |

11:00 |

28

Período de férias escolares e as famílias procuram formas de ocupar o tempo dos filhos com diversas atividades. Pensando nisso, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), realiza inscrições, de 2 a 5 de janeiro, para a Colônia de Férias voltada para os filhos dos funcionários do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. As inscrições acontecem no ginásio esportivo do próprio CAM, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Para efetivação da inscrição os pais ou responsáveis devem comparecer na Defise munido de cópia do contracheque e do registro de nascimento do filho ou documento de identidade. Estão sendo ofertadas 30 vagas para crianças de 6 a 10 anos de idade e só poderão se inscrever, exclusivamente, filhos de funcionários das diversas secretarias instaladas no CAM.

“Em 2023 foi um grande sucesso essa Colônia de Férias. Neste ano de 2024 estaremos oferecendo diversas atividades como natação, futebol de salão, vôlei, handebol, basquete, recreação, brincadeiras, passeio no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), entre outras”, disse o diretor da Defise, Theodan Stephenson.

As atividades vão acontecer de 8 a 19 de janeiro, de segunda à sexta-feira. O turno da manhã será das 8h30 às 11h30, e no turno da tarde, das 13h30 às 16h30.