Na CBN, Cícero diz que ciclovias de concreto serão asfaltadas e integradas em João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), concedeu entrevista à CBN Paraíba nesta quinta-feira (28) para fazer um balanço do terceiro ano da sua gestão, o último antes de enfrentar o processo em busca da reeleição. O gestor pontuou algumas ações para melhorar a mobilidade urbana da capital, um dos grandes problemas enfrentados, seja por quem anda de ônibus, transporte próprio, bicicletas ou mesmo a pé.

Cícero Lucena disse que está com uma licitação aberta da Operação Tapa-buraco para execução do Plano Diretor de Ciclovias. Através dele, a prefeitura deve fazer uma integração das ciclovias, além de realizar melhorias nessas áreas. “Temos umas ciclovias que vão de um canto a lugar nenhum e queremos fazer a integração para cumprir efetivamente o seu papel. Outro mudança nas ciclovias é que algumas dessas ciclovias são de concretos e depois de um tempo eles racham e causam problema. Vamos adotar asfalto nas ciclovias”, disse.

O gestor afirmou que também pretende, até o fim do primeiro mandato, calçar 1.500 ruas na cidade. Ainda na área de mobilidade, Cícero também destacou os projetos dos corredores integrados que devem ser instalados em João Pessoa, sendo um terminal nas Três Lagoas, um no Almeidão, outro na Hilton Souto Maior e um quarto, no Bessa. “Esses corredores terão ônibus elétricos, com wifi, ar-condicionado, e ônibus se comunicando com os sinais inteligentes”, anunciou.

Passagem de ônibus

Cícero Lucena também comentou sobre a tarifa do transporte público na capital para 2024. Ele disse que deve manter o benefício fiscal da redução de 50% do ISS (imposto municipal) para as empresas de ônibus e que vai conversar com o governador João Azevêdo para que também seja mantida a redução do ICMS sobre o diesel. A ideia, segundo ele, é amortecer um aumento na passagem.

“Vamos fazer a análise dos aumentos, que normalmente estão acontecendo, tanto do combustível e dos outros implementos, do custo dos ônibus”, afirmou em entrevista à rádio CBN João Pessoa.

A definição do valor, no entanto, ainda será decida pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa (CMMU-JP).

Atualmente a tarifa em João Pessoa custa R$ 4,70 para o ônibus comum e R$ 5,50 para o ‘geladinho’, ônibus com ar-condicionado que começou a operar na semana passada.