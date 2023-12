confira programações especiais em João Pessoa e Campina Grande

29 de dezembro (sexta-feira) 20h – Parahyba Ska Jazz Foundation – show (Tenda da Música)

22h – Néctar do Groove – show (Sala Vladimir Carvalho)

30 de dezembro (sábado)

16h – Castelo de Histórias – contação de histórias (Espaço Erê)

17h – Fernanda Ferreira – performance (Palco Bonde)

19h – Cátia de França – show (Tenda da Música)

21h – Acarajow – prformance (Palco Bonde)

22h – Gabi Blue + Will – show (Sala Vladimir Carvalho)

Natal na Cidade Viva

A Igreja Cidade Viva está promovendo, em 2023, o espetáculo “A Estrela de Belém”. A apresentação teatral e musical conduz o público a uma jornada espiritual para compreender o nascimento de Jesus Cristo.

O espetáculo terá sessões nos dias 16, 22 e 23 de dezembro, às 16h, 18h e 20h. na Cidade Viva do Aeroclube. As entradas devem ser retiradas na internet, pelo site oficial do evento.

Natal da prefeitura

A Prefeitura de João Pessoa também está com programação natalina gratuita este ano. Até o dia em que o nascimento do menino Jesus é celebrado, a capital paraibana terá atividades como corridas, apresentações musicais, de dança e de teatro (confira a programação abaixo).

Programação do Natal da prefeitura

Largo do São Francisco – 16/12/23

19h – Abertura oficial com a realização do Concerto de Natal, com a Banda 5 de Agosto e cantor Daniel Boaventura, cantando clássicos com a participação da Companhia de Dança do Município de João Pessoa. Além de interação com personagens no entorno do espetáculo.

Parque Solon de Lucena – Busto de Tamandaré – 16/12/23

20h30 – Corrida Noturna Natalina.

Busto de Tamandaré – 17/12/23

18h – DJ Vinny Santos, Coral Livre Meninada e presença de personagens natalinos.

Hotel Globo – 20/12/23

16h – Apresentação da Banda 5 de Agosto (formato banda de coreto).

Catedral Nossa Senhora das Neves – 20/12/23

19h – Apresentação do Grupo de Câmara da Sedec e Coral Canto Livre Meninada.

Parque Solon de Lucena – 21/12/23

19h – Biclicletada Natalina

Busto de Tamandaré – 21/12/23

18h – Coral Jovem do Instituto Unimed João Pessoa com a regência da maestrina Socorro Estrela e Orquestra Sedec

Centro Cultural São Francisco – 22/12/23

19h – Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal.

“Natal Encantado” e “um Show de Luzes”

Em ‘Natal Encantado’, o espectador será apresentado à uma jornada de descobertas junto ao Papai Noel e contando a história do motoboy João ganha vida de forma envolvente, redefinindo o Natal como um estado de espírito que inspira união e transformação.

Já ‘Show de Luzes’, é uma sinfonia visual que envolve os visitantes numa experiência visual e auditiva singular. Além disso, o espetáculo conta com cenários compostos pela dança de luzes, brilhos, estrelas e símbolos natalinos.

Ao adquirir um ingresso do Luzzco, o visitante poderá desfrutar dos quatro espetáculos: “Natal Encantado”, “Um Show de Luzes”, “Oceano Vivo” e “Clóvis Júnior: Alegria em Forma de Cor”. Todos são exibidos em sequência.

Os ingressos podem ser adquiridos no local ou pela internete seus preços variam entre R$35 e R$70.