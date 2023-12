Alunos da Rede Municipal de Ensino participam de sarau natalino, na Praça da Paz

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), por meio do Departamento de Programas Especiais (DPE), irá realizar na tarde desta quinta-feira (14), das 15h às 17h, o ‘Sarau Natalino – Cordel de Luz e Paz’. O evento será realizado na Biblioteca Indústria do Conhecimento e, em algumas ilhas, na Praça da Paz, no bairro dos Bancários.

Cerca de 200 alunos e educadores de escolas da Rede Municipal de Ensino e crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) participarão do sarau. A iniciativa é mais uma ação que se alinha aos objetivos do programa Prefeito Amigo da Criança.

A Biblioteca Indústria do Conhecimento está decorada com motivos de Natal e tem uma árvore natalina sustentável feita com livros e ornamentada com chita, bonecas de pano e anjos de croché.

“Neste Sarau iremos realizar três propostas diferenciadas que envolvem a literatura, cultura popular e entretenimento. Literatura por meio dessa árvore do conhecimento, cultura popular e entretenimento com exposições de “20 bois misteriosos” em diversas ilhas distribuídas pela Praça, além da exposição de dezenas de cordéis”, explicou a coordenadora do projeto ‘Cordel na Sala de Aula’, professora Sayonara Gomes.

Serão realizadas rodas de conversas nos locais da intervenção com o tema ‘O caminho construtivo, a história do Boi na esfera escolar’. Embaixo das árvores, ao redor da Biblioteca Indústria do Conhecimento, terá em cada mesa um Boi misterioso, um varal de barbante onde estarão pendurados os elementos: cordéis, estandarte e fitas coloridas.

O evento contará, ainda, com relatos de experiência sobre ‘O Boi Misterioso’, sua construção, utilização e efeito enquanto recurso educativo.

Crianças dos CMEIs Ricardo Brindeiro e Maria de Lourdes Gomes, e alunos das escolas Leônidas Santiago, Deputado Antônio Nominando Diniz, Doutor José Novais, Cônego João de Deus, Doutor João Santa Cruz e a Escola Municipal Deputado Edme Tavares de Albuquerque irão recitar poesias, encenação, cantar, e fazer a declamação do ‘Cordel de Natal’ de Bráulio Bessa, entre outras atividades.

Os repentistas Antônio Batista dos Santos e Manoel Francisco Alves irão realizar uma cantoria cujo tema será ‘Anunciação do Senhor’ (Evangelho – Lucas 1, 26-38).