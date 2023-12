veja como ficam as ruas após mudanças no trânsito

Começaram a funcionar nesta quarta-feira (13), dois novos binários do Bessa, em João Pessoa. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital (Semob-JP), os binários do Bessa visam deixar a mobilidade mais eficiente e segura na região. Com as mudanças, quatro vias que eram duplas passaram a ser em mão única.

O primeiro binário é nas ruas Paulo Roberto de Souza Acyoli e Tertuliano de Castro, que vão servir como rota alternativa para quem se desloca entre João Pessoa e Cabedelo, desafogando o trânsito nas avenidas Arthur Monteiro Paiva e Afonso Pena.

Agora, a Rua Paulo Roberto de Souza Acioly segue em apenas um sentido, da Avenida Campos Sales até a Rua Maria da Penha Ribeiro de Lima, para quem vai para Cabedelo. O sentido contrário pode ser feito pela Rua Tertuliano Castro, no sentido Cabedelo – João Pessoa.

Já o segundo binário é nas ruas Nilo Peçanha e Café Filho, que visam promover uma rota mais dinâmica e segura entre a orla do bairro do Bessa e a BR-230. Com a mudança, a Avenida Presidente Nilo Peçanha passa a ser em sentido único orla – BR; e o retorno pode ser feito pela Avenida Presidente Café Filho, no sentido BR – orla.

Durante a fase de adaptação aos binários do Bessa, técnicos da Semob-JP instalaram placas de sinalização em todas as vias modificadas, e também estão na região para orientar os motoristas. Segundo o órgão, educadores de trânsito e agentes estão em pontos estratégicos promovendo ações presenciais, entregando mapas pedagógicos que explicam as mudanças.