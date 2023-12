MERCADO DA BOLA SANTOS – NADA DE CONTRATAÇÕES, DEBANDADA GERAL, APOSTA NA BASE, SALARIOS ATRASADOS

Desafios Financeiros e Perspectivas para o Santos sob Nova Presidência

Marcelo Teixeira, eleito presidente do Santos para o triênio 2024 a 2026, revelou em entrevista ao Seleção Sportv que o clube enfrenta a pior crise de sua história. A situação financeira é descrita como gravíssima, abrangendo aspectos esportivos, administrativos e, sobretudo, econômicos.

Teixeira destaca que o Santos sofreu desvalorização de sua marca e comprometeu receitas ao antecipar valores na Federação Paulista e enfrentar dificuldades no Brasileiro. Além disso, a queda para a Série B impactou negativamente, exigindo um “regime de choque de gestão” para reerguer o clube.

O novo presidente ressaltou a importância de reconstruir a credibilidade no mercado e recompor o elenco. A falta de recursos na Federação Paulista e a premiação não recebida da CBF agravaram a crise, resultando em atrasos nos pagamentos, incluindo 13º, férias e salários de dezembro.

Uma solução conjunta com o atual presidente, Andres Rueda, foi anunciada para regularizar os atrasados, mas os detalhes não foram revelados, deixando funcionários e atletas sem previsão de pagamento. Esta incerteza aumenta a preocupação dentro do clube.

Além dos desafios financeiros, Marcelo Teixeira expressou sua intenção de formar um time competitivo para o Paulistão 2024. Com o atual elenco composto por 31 jogadores, a ideia é negociar, emprestar e trazer reforços pontuais visando ao menos disputar o mata-mata do estadual.

A ambição é manter os principais jogadores, competir de forma mais qualificada no Paulistão e buscar uma vaga na Copa do Brasil. O Santos também encara o desafio de disputar a Série B com o objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro.

O desafio que se impõe ao novo presidente é monumental, exigindo não apenas uma reestruturação financeira urgente, mas também uma gestão esportiva estratégica para reconduzir o Santos ao patamar de competitividade que sua história gloriosa merece.

Vasco

O mercado de transferências no futebol brasileiro está movimentado, e um nome que surgiu nas últimas horas é o do atacante William Bigode, que está de saída do Athletico Paranaense. De acordo com informações exclusivas obtidas pela Central da Bola, o jogador foi oferecido a diversos clubes do país, sendo o Vasco Gama um dos times que recebeu a proposta e agora analisa a possibilidade de avançar no negócio.

*📸 José Tramontin/Athletico-PR*

O Vasco Gama, atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, está em fase de avaliação para decidir sobre a contratação do atacante. William Bigode, conhecido por sua habilidade e faro de gol, poderia ser uma adição valiosa ao elenco, trazendo sua experiência e qualidade técnica.

*Pra quem não entendeu: William Bigode foi oferecido ao Vasco e não o Vasco está buscando o William no momento.*

É importante esclarecer que a iniciativa partiu da oferta do jogador aos clubes interessados, não sendo uma busca ativa por parte do Vasco neste momento. A dinâmica do mercado muitas vezes envolve agentes e representantes oferecendo jogadores a diversas equipes, buscando a melhor oportunidade para o atleta.

Além do Vasco, informações apuradas pelo amigo @OGabrielSa indicam que o jogador também foi oferecido ao São Paulo. A situação mostra que William Bigode está em busca de um novo destino, e os clubes brasileiros estão sendo avaliados como possíveis destinos para o atacante.

*Fonte: X CENTRAL DA BOLA*

A janela de transferências promete movimentar o cenário do futebol brasileiro, e a possível mudança de William Bigode para um novo clube acrescenta mais um capítulo interessante nessa temporada de negociações. Os torcedores aguardam ansiosos para saber qual será o desfecho dessa história e se o atacante encontrará um novo lar para brilhar nos gramados brasileiros.

GUSTAVO SCARPA NO VASCO?

O Vasco da Gama alimenta grandes expectativas ao sonhar com a possível contratação de Gustavo Scarpa. O meia, que atualmente está no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, é alvo de interesse do clube carioca. Com sua habilidade técnica e visão de jogo, Scarpa representaria uma adição significativa ao elenco vascaíno, podendo desempenhar um papel crucial no meio-campo. A negociação, se concretizada, poderia marcar um passo importante na estratégia de reforços do Vasco, elevando as aspirações da equipe para as competições futuras. O desfecho dessa possível transferência está nas mãos dos dirigentes cruzmaltinos e certamente será acompanhado de perto pelos torcedores ansiosos por novos talentos no Gigante da Colina.

Rumores de Mercado: Internacional Planeja Reforços de Peso para 2024

Por: jblog.com.br

O Internacional continua alimentando a esperança de repatriar Gustavo Scarpa, enquanto também explora a possibilidade de reforçar sua linha de frente com o centroavante argentino Lucas Alario, atualmente no Eintracht Frankfurt. Em meio a essas negociações, o clube gaúcho mantém o interesse no volante Gregore, que atua no Inter Miami.

A busca por pelo menos três reforços de peso, projetados para assumir titularidade no início da próxima temporada, está em pleno andamento nos bastidores do Beira-Rio. Essa iniciativa faz parte dos esforços para fortalecer o elenco sob o comando de Eduardo Coudet, que possivelmente terá seu contrato renovado nesta semana.

O presidente Alessandro Barcellos, reeleito no último sábado, destacou a importância do sigilo nas negociações:

> “É importante o sigilo para que a gente não tenha interferência de outros clubes. São jogadores que vão chegar para ser titulares do Inter. E que as condições sejam as melhores. Serão nomes para assumir titularidade. Percebemos que é importante ter reposição à altura, porque nosso time caía de rendimento com as substituições.”

Barcellos, que pretende investir entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões na folha salarial do próximo ano, está determinado a impulsionar o Inter na defesa, meio-campo e ataque em 2024.

Gustavo Scarpa: A Incansável Tentativa de Repatriação

A novela envolvendo Gustavo Scarpa continua, com o Internacional mantendo tratativas com o estafe do meia de 29 anos. Scarpa, atualmente no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, enfrenta a resistência dos ingleses, que estipulam um valor entre 4,5 e 6 milhões de euros pela sua transferência.

Melhor jogador do Brasileirão de 2022, Scarpa ainda não encontrou o mesmo sucesso no Velho Continente, registrando uma participação discreta tanto no Nottingham Forest quanto no Olympiacos.

Lucas Alario: O Centroavante na Mira

O Internacional volta os olhos para o ataque com a possível investida em Lucas Alario, centroavante argentino do Eintracht Frankfurt. O jogador, de 31 anos, tem contrato até junho de 2025, e a direção colorada busca negociar com o clube alemão para reforçar sua frente de ataque. O histórico de Alario, com passagens por River Plate e Bayer Leverkusen, o torna uma opção atraente.

Gregore: O Volante Observado

O Inter também mantém seu interesse no volante Gregore, que atua no Inter Miami. Com 29 anos, Gregore é monitorado pelo clube gaúcho há pelo menos um ano. Um dos representantes do jogador confirmou o contato e o interesse do Internacional.

Os negócios, porém, não são considerados fáceis, e as negociações continuam em curso. A habilidade do Internacional em concretizar essas transações será um reflexo direto de sua determinação em fortalecer sua equipe para os desafios que a próxima temporada apresentará. Os torcedores aguardam ansiosos por anúncios oficiais e a expectativa é que o Internacional entre em 2024 com uma equipe reforçada e competitiva.

Vasco

Por Vasconet.com.br . O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação de Alexandre Mattos para ocupar o cargo de diretor esportivo, que estava vago desde a saída de Paulo Bracks. A chegada do dirigente representa uma mudança estratégica na gestão esportiva do clube, visando fortalecer o time para a temporada de 2024.

Antes mesmo do anúncio oficial, Alexandre Mattos já está ativamente envolvido, colaborando com a equipe da 777 na avaliação de possíveis reforços para o próximo ano. Sua experiência prévia em clubes de renome, como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e Athletico-PR, adiciona um histórico sólido e conhecimento valioso ao Vasco.

Com uma trajetória marcada por conquistas notáveis, Mattos traz consigo quatro títulos do Campeonato Brasileiro (2013, 2014, 2016 e 2018). Além disso, em seu último desafio no Athletico-PR em 2023, conduziu a equipe paranaense à final da Libertadores no ano anterior, demonstrando sua capacidade de alcançar feitos expressivos em competições de alto nível.

A decisão de demitir o antigo diretor, Paulo Bracks, foi tomada pela alta direção do clube. O CEO Lúcio Barbosa, em conjunto com a 777 Partners, agiu rapidamente um dia após o encerramento do Brasileirão. A avaliação conjunta apontou que os resultados ficaram aquém das expectativas para a temporada, especialmente considerando a meta de disputar a pré-Libertadores.

Com essa nova etapa e a chegada de Alexandre Mattos, o Vasco busca redefinir seus objetivos e fortalecer sua posição competitiva no cenário esportivo nacional, dando aos torcedores uma perspectiva renovada para o futuro.

Alexandre Mattos terá plenos poderes no Vasco, responsável por formar sua equipe desde o time profissional até as categorias de base do clube. Há informações de que ele indicou Jr Chavare, atual executivo de futebol do Coxa, para ser o gerente de futebol.

Alexandre Mattos Deixa Athletico-PR para Assumir Desafio no Vasco

Na tarde de segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, o renomado dirigente mineiro Alexandre Mattos comunicou oficialmente à diretoria do Athletico-PR sua decisão de deixar o clube. O motivo por trás desta mudança é sua aceitação para assumir o departamento de futebol do Vasco da Gama.

Apesar de receber uma proposta de renovação de contrato com o clube paranaense por mais quatro anos, Mattos optou por enfrentar o desafio de consolidar a posição do Vasco entre os grandes clubes da Série A do futebol brasileiro.

Com um histórico que inclui passagens bem-sucedidas pelo Cruzeiro e Palmeiras, além de uma notável recuperação de prestígio no Athletico-PR em 2022 e 2023, onde protagonizou a maior transação do futebol brasileiro com a venda de Vitor Roque para o Barcelona por €$ 74 milhões (aproximadamente R$ 400 milhões), Mattos é reconhecido como um profissional ousado.

No entanto, seu estilo de gestão também levanta questionamentos, especialmente em relação a gastos excessivos e suas conexões com agentes do futebol. Esses aspectos suscitam debates sobre a eficácia de sua abordagem.

Apesar da escolha de Mattos, algumas vozes no meio esportivo, como a do jornalista Gilmar Ferreira, expressam a preferência pelo nome de Rodrigo Caetano para o cargo. A chegada de Mattos a São Januário, no entanto, sinaliza a disposição dos investidores americanos da 777 em adotar estratégias de mercado mais agressivas.

O futuro do Vasco, sob a liderança de Alexandre Mattos, promete ser um capítulo intrigante na história do clube, marcado pela busca da excelência e pela conquista de novos patamares no cenário futebolístico nacional.

Possível Saída de Paulo Henrique Deixa Vasco em Alerta para 2024

O Vasco da Gama, que viu Paulo Henrique se destacar como um dos principais jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro, enfrenta a possibilidade de perder o lateral para a temporada de 2024. O jogador, cujos direitos não pertencem ao clube cruzmaltino, tem contrato vigente com o Atlético-MG até o final do próximo ano.

Em busca de esclarecimentos sobre essa situação, o Vascaino.net buscou informações diretamente com o diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano. Segundo o jornalista Fabio Torres, que conduziu a entrevista, Caetano explicou o atual cenário.

O Atlético-MG, clube detentor dos direitos de Paulo Henrique, está aberto a ofertas pelo talentoso lateral. “Estamos aguardando propostas por ele. Muitos times estão interessados. Vamos decidir ainda”, afirmou Caetano. O dirigente assegurou que, até o momento, o Vasco não iniciou qualquer contato para adquirir os serviços do jogador.

Diante desse quadro, a possível saída de Paulo Henrique representa uma incerteza para o Vasco, que terá que enfrentar a concorrência de outros clubes interessados no atleta. O diretor executivo deixou claro que o destino do jogador será decidido com base nas propostas recebidas.

O lateral, que conquistou a admiração da torcida vascaína, poderá se despedir do clube, destacando a dinâmica do mercado de transferências no futebol brasileiro. Resta aos torcedores aguardar o desenrolar dos acontecimentos e a decisão final sobre o futuro de Paulo Henrique no cenário esportivo.

Quem chega no Vasco ?

O Vasco da Gama, clube tradicional do futebol brasileiro, está agitando o mercado de transferências com possíveis contratações que envolvem jogadores de renome. Dois nomes em destaque são Allan e Philippe Coutinho, ambos revelados nas categorias de base do Vasco.

Philippe Coutinho, atualmente vinculado ao Aston Villa, encontra-se no Catar, mas há rumores de seu retorno ao Vasco. Enquanto isso, Allan também está na mira do clube, gerando expectativas entre os torcedores. Além dos jogadores, o Vasco planeja fortalecer a equipe com a possível contratação de Alexandre Mattos como gerente de futebol.

Por outro lado, o River Plate enfrenta uma fase de mudanças, com notícias sobre a saída de figuras importantes como Jonatan Maidana e Enzo Pérez. O técnico Ramón Díaz, que recentemente foi salvo do rebaixamento com o Vasco da Gama, busca reforçar o elenco brasileiro com a contratação de Agustín Palavecino.

Palavecino, que não será considerado por Martín Demichelis no River, despertou interesse não apenas do Vasco, mas também de outros clubes argentinos, como San Lorenzo e Talleres. A competição pelo jogador destaca a movimentada janela de transferências no futebol sul-americano.

A situação no Vasco é acompanhada de perto por Ramón Díaz, que procura reforçar sua equipe no Brasil, aproveitando a permanência na Série A. A possibilidade de levar consigo Palavecino para o Vasco reforça a importância do mercado de transferências na estratégia dos clubes em busca de sucesso nas competições futuras.

Em meio a esse cenário dinâmico, as negociações e escolhas estratégicas moldam o futuro desses clubes, influenciando não apenas o desempenho esportivo, mas também o fervor dos torcedores e a dinâmica competitiva no futebol brasileiro. O desfecho dessas movimentações certamente será aguardado com ansiedade pelos amantes do esporte.

Jogadores Sem Contrato: Quem Pode Reforçar seu Time em 2024?

Com o término do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (6), diversos jogadores enfrentam um período de incerteza em relação ao seu futuro, visto que seus contratos se encerrarão no final do ano. Nomes reconhecidos do futebol nacional, como Renato Augusto, Gil, Diego Costa, Alexandre Pato, Lucas Moura, Alex Teixeira e Geromel, estão entre os atletas que podem buscar novos rumos.

O levantamento feito pelo UOL destaca os jogadores dos 20 times da Série A deste ano que, teoricamente, ficarão disponíveis no mercado a partir de janeiro, conforme dados do site Transfermarkt até 3 de dezembro. Importante ressaltar que a análise desconsidera negociações encaminhadas, mas ainda não oficializadas.

A lista abrange apenas jogadores que participaram de pelo menos uma partida oficial por seus clubes em 2023, excluindo assim aqueles que não foram utilizados durante a temporada.

Alguns Destaques:

**América-MG:** Matheus Cavichioli, Aguerre, Avelar, Maidana, Cazares, Felipe Azevedo, Aloísio e Wellington Paulista.

**Athletico:** Bruno Peres, Vidal e Pablo.

**Corinthians:** Gil, Bruno Méndez, Cantillo, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto.

**Flamengo:** David Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Bruno Henrique.

**São Paulo:** Walce, Lucas Moura e Alexandre Pato.

Esses são apenas alguns exemplos, e a lista completa abrange jogadores em diferentes posições, desde goleiros a atacantes. A movimentação no mercado de transferências promete ser intensa, com clubes buscando reforçar seus elencos para a próxima temporada.

À medida que esses jogadores ficam sem contrato, a janela de transferências se torna uma oportunidade para equipes nacionais e internacionais fortalecerem suas formações. Agora, os olhares estão voltados para as negociações que podem moldar o cenário do futebol brasileiro nos próximos meses.

Vitão: Futuro Incerto no Internacional e Interesse do Real Betis

O futuro de Vitão no Internacional para a temporada de 2024 está longe de ser assegurado. O zagueiro, titular nas últimas duas temporadas, encontra-se na mira do Real Betis, da Espanha, e especula-se que os europeus estejam planejando uma investida em breve, seja por meio de um acordo imediato ou a assinatura de um pré-contrato.

Aos 23 anos, Vitão conquistou espaço como peça fundamental na defesa do Internacional, mas a possibilidade de uma mudança para o futebol espanhol coloca em xeque sua permanência no clube brasileiro. O Real Betis, reconhecido por sua presença constante em competições europeias, demonstra interesse em adquirir os serviços do jovem defensor.

Apesar de o Internacional estar acompanhando a situação à distância, é notável que o clube gaúcho não tem a permanência de Vitão assegurada. O jogador tem contrato vigente até o próximo mês de junho, o que adiciona uma camada de complexidade às negociações.

A trajetória de Vitão no Internacional começou em 2022, quando sua chegada ao Beira-Rio foi viabilizada pela permissão especial da FIFA. Essa autorização teve origem no contexto do conflito militar entre Rússia e Ucrânia, permitindo a saída de profissionais dessas regiões. A entidade máxima do futebol renovou essa normativa por mais um ano, prorrogando assim o contrato do zagueiro até o final do próximo primeiro semestre.

O desfecho dessa história dependerá das negociações entre as partes envolvidas. Vitão, com seu desempenho sólido, é um ativo valioso para o Internacional, mas a pressão do interesse europeu e a proximidade do fim do contrato adicionam uma dose de incerteza ao cenário. Os torcedores aguardam ansiosos por atualizações sobre o destino do zagueiro e como essa possível transferência poderá impactar a equipe para a próxima temporada.

Candidato à Presidência de campeão brasileiro Negocia com Destaques do Zenit e Flamengo

O candidato de oposição do Internacional, Roberto Melo, está em negociações com o meia Claudinho, atualmente no Zenit, e Everton Ribeiro, do Flamengo, para a temporada de 2024. O empresário de Claudinho confirmou as conversas, e fontes próximas ao candidato indicam que há chances concretas de ambos integrarem o clube caso Melo seja eleito em 9 de dezembro.

Para viabilizar o acordo com Claudinho, o Internacional contaria com o apoio de Delcir Sonda, um empresário bilionário que endossa a candidatura de Melo. Em relação a Everton Ribeiro, o presidenciável já realizou uma chamada de vídeo nos últimos dias.

No entanto, mesmo com um possível acordo, Melo enfrentaria o desafio de negociar com o Zenit, que rejeitou uma oferta anterior do Flamengo. O clube russo exigiu 25 milhões de euros, superior aos 15 milhões oferecidos pelos brasileiros em julho. O meia, vendido pelo Bragantino em 2021, tem contrato até junho de 2027.

Na temporada europeia atual, Claudinho, de 26 anos, tem se destacado no Zenit, participando de 24 jogos e contribuindo com quatro gols e quatro assistências. A eleição presidencial do Internacional está marcada para 9 de dezembro, e o candidato da situação, Alessandro Barcellos, também está envolvido em negociações, incluindo Gustavo Scarpa, do Olympiacos, e Bruno Rodrigues, do Cruzeiro.

VASCO DEMITE E PLANEJA 2024

Paulo Bracks Deixa o Cargo de Diretor Esportivo da SAF do Vasco Após Permanência na Série A

Na manhã desta quinta-feira, Paulo Bracks recebeu a notícia de seu desligamento do cargo de diretor esportivo da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Vasco. A decisão veio um dia após a confirmação da permanência do time na Série A, conquistada na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A saída de Bracks marca o fim de uma era em sua gestão como diretor esportivo, onde desempenhou um papel crucial nas estratégias e decisões relacionadas ao desenvolvimento e desempenho da equipe. Seu afastamento surpreendeu a comunidade esportiva, considerando o contexto positivo da permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os motivos que levaram à rescisão do contrato entre Paulo Bracks e o Vasco. A especulação e a curiosidade se intensificam à medida que a notícia se espalha, alimentando debates sobre o que poderia ter levado a essa decisão abrupta.

A confirmação da permanência na Série A foi celebrada pelos torcedores, mas o cenário nos bastidores revela um desdobramento inesperado, com a saída de um dos responsáveis pela condução do departamento esportivo do clube. A incerteza paira sobre quem assumirá o papel de diretor esportivo e como isso afetará a dinâmica e a estratégia do Vasco para as próximas temporadas.

A busca por respostas e a compreensão dos motivos por trás da saída de Paulo Bracks certamente dominarão as discussões nos próximos dias. Enquanto os torcedores celebram a permanência na Série A, o clube enfrenta agora o desafio de preencher o vácuo deixado por um dirigente que desempenhou um papel crucial nos bastidores do Vasco.