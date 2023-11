Sedes realiza atualização cadastral do programa Auxílio Moradia de forma digital a partir de dezembro

29/11/2023 |

08:00 |

30

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) realiza, de 1 a 15 de dezembro, a primeira etapa da atualização cadastral dos beneficiários que fazem parte do programa Auxílio Moradia, da Prefeitura de João Pessoa. O processo acontece regularmente para que se mantenha sempre atualizado o banco de dados da Secretaria.

Neste primeiro momento, todo o processo se dará de forma digital, com o envio da documentação necessária e obrigatória utilizando o aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, disponível para os celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Após baixar o aplicativo no celular, o beneficiário deverá enviar RG, CPF, NIS, foto da carteira de trabalho, número de inscrição na Secretaria Municipal de Habitação, comprovante de residência, comprovante de regularidade escolar dos filhos, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, certidão de nascimento ou casamento, os três últimos comprovantes de pagamento de aluguel e dados bancários para realização de pagamento do benefício.

A partir da avaliação dos documentos enviados, acontecerá a segunda etapa para assinatura do termo de ciência e comparecimento, com data e local que serão divulgados em breve.

“A atualização cadastral é um rito corriqueiro e exigido na Lei Municipal que rege o benefício do Auxílio Moradia. Esperamos que todos os beneficiários do programa enviem a documentação com o objetivo de assegurar sua participação no programa”, reforçou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social da Capital.