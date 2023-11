Imóveis do Centro de João Pessoa terão isenção no IPTU e ITB e redução no ISS

Os vereadores aprovaram, nesta terça-feira (28), um projeto de lei enviado pelo prefeito Cícero Lucena (PP) que concede uma série de incentivos fiscais para imóveis comerciais e residenciais no Centro Histórico da capital. Na lista estão a ampliação da isenção do IPTU e do ITBI, além da redução do ISS de 5% para 2%.

A proposta entrou em regime de urgência nesta terça-feira (28), e foi aprovada por unanimidade dos parlamentares presentes, após passarem pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, em plenário.

As medidas serão possíveis com a mudança no Código Tributário do Município. O relator do projeto, Thiago Lucena, destacou que, apenas que, em relação especificamente ao IPTU, explicou que “já existe uma isenção para quem faz revitalização de imóveis, mas agora ela será estendida para os que não estejam revitalizados, mas estejam em funcionamento”.

Agora, a matéria segue para sanção do prefeito, o que deve acontecer antes da viagem dele à COP 28, na sexta-feira (1º).

Após a sanção, o Executivo deve editar um decreto delimitando a ‘Zona Prioritária do Centro Histórico do Município de João Pessoa’ que receberá os incentivos fiscais. Essa delimitação deverá ser revista periodicamente, no intervalo mínimo de 4 anos. “Como condição para obtenção e fruição do incentivo fiscal, é necessária a comprovação do uso efetivo do imóvel para fins de instalação e/ou manutenção de atividade econômica e/ou residencial”, diz a proposta.

Movimento pelo Centro

A medida ocorre após um movimento iniciado pelo presidente da Casa, Dinho (Avante), em busca da recuperação econômica da área. “Essa é uma bandeira que assumimos e vamos lutar pela revitalização da área comercial da nossa capital”, disse.

Além da resposta do Executivo municipal, o governo do estado também deve lançar um pacote de incentivos fiscais para comércio do Centro da capital. A expectativa é que João Azevêdo decreto a redução do ICMS para comprar nas lojas físicas da região.

Ontem (27), Cícero Lucena disse ao Conversa Política que está programado para o próximo dia 12 de dezembro um evento em parceria entre o governo e prefeitura para apresentar as ações conjuntas para “salvar o Centro”. O benefício para aquecer as compras acontece às vésperas da liberação do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais e do município.