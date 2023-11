Ministério da Saúde entrega 27 novas ambulâncias para reforçar atendimento na Paraíba

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregou nesta quinta-feira (23), 27 novas ambulâncias do SAMU 192 para 26 municípios paraibanos. Do total, 12 serão unidades de suporte básico (USB) e outras 15 destinadas servirão para a renovação da frota.

As ambulâncias serão enviadas para cidades como Patos, Sousa, Pombal, São José de Piranhas, Brejo da Cruz, entre outras (veja lista completa abaixo).

Segundo a ministra, Nísia Trindade, todos os veículos estão prontos para funcionamento imediato e representam R$ 8,05 milhões por parte do Ministério da Saúde.

A entrega das ambulâncias na Paraíba faz parte das estratégias prioritárias do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), anunciado pelo Governo Federal em agosto.

Solicitação para João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), participou da solenidade e disse que aproveitou a oportunidade com a ministra representa avançar no pleito para que a capital consiga a reposição de 15 ambulâncias alocadas pelo Município.

Cícero Lucena disse que apresentou no governo Bolsonaro o pedido de 22 ambulâncias e o município foi contemplado apenas com uma. “Mas para necessidade de um melhor serviço, tivemos a iniciativa de alocar 15 ambulâncias e mais dois veículos avançados para poder suprir a necessidade. Formalizamos o nosso pedido de reposição desses recursos, que é possível também, e eu tenho certeza que seremos atendidos”, afirmou o prefeito.

De acordo com a ministra Nísia Trindade, até 2026, a meta é ter 100% de cobertura nacional.

Não haverá município sem ambulância e não veremos mais pessoas desassistidas pelo serviço de atendimento móvel. Gostaria de lembrar também que a Paraíba já está sendo atendida pelo Mais Médicos, com 318 profissionais atuando no estado. Portanto, é uma alegria grande estar aqui e fazer essas entregas”, pontuou Nísia Trindade.

O ministério repassa mensalmente R$ 6,5 milhões para a manutenção dos serviços do SAMU no estado. A Paraíba já conta com 174 ambulâncias, 18 motolâncias e 7 Centrais de Regulação de Urgências em funcionamento. A nível nacional, a frota do SAMU soma 3.675 ambulâncias, com um repasse mensal aproximado de R$ 139,6 milhões.

NOVAS AMBULÂNCIAS – PARAÍBA

Município Quantidade Município Quantidade Aparecida 1 Paulista 1 Água Branca 1 Pedra Branca 1 Aguiar 1 Piancó 1 Boa Ventura 1 Poço Dantas 1 Bonito de Santa Fé 1 Pombal 1 Brejo do Cruz 1 Santa Inês 1 Desterro 1 Santana dos Garrotes 1 Imaculada 1 São José de Caiana 1 Joca Claudino 1 São José de Piranhas 1 Juru 1 São João de Cariri 1 Manaíra 1 Sousa 1 Maturéia 1 Taperobá 1 Olho D’Água 1 Patos 2 TOTAL: 27

Fonte: Ministério da Saúde