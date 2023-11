Dia da Consciência Negra. O 20 de novembro lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência contra a escravização da população negra, e líder do Quilombo dos Palmares. O dia é para discutir orgulho e valorização. É para falar da contribuição do povo negro na formação da sociedade brasileira. E para marcar a data, o JORNAL DA PARAÍBA fez uma lista de filmes com histórias negras no cinema brasileiro.

São dramas, comédias, documentários.. produções de diferentes gêneros, com negras e negras em destaques na frente das câmeras, e em alguns casos também por trás delas. Confira a lista abaixo.

Histórias negras no cinema brasileiro

Marte Um (Gabriel Martins)

O filme mostra a mudança na vida de uma família da periferia após a vitória de um presidente de extrema direita nas eleições brasileiras, um homem que representa o contrário de tudo que eles são. Os quatro membros da família precisam lidar com as frustrações ou mesmo com a frustração que causam a outro membro com suas escolhas.

M8: Quando a Morte Socorre a Vida (Jeferson De)

O filme conta a história de Maurício (Juan Paiva), um jovem negro que inicia seus estudos em uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Além dele, o único negro na universidade é um cadáver que é usado nas aulas de anatomia, designado apenas como M8. Esse homem passa a habitar os sonhos e pensamentos de Maurício, fazendo com que ele inicie uma busca pela descoberta de sua identidade.

Ó pai, Ó (Monique Gardenberg)

O filme mostra a vida dos moradores de um cortiço no Pelourinho, em Salvador, no carnaval. Com falta de dinheiro, mas muito desejo de se divertir, eles sobrevivem com muita criatividade, música e ironia. A comédia musical é inspirada em texto do Bando de Teatro Olodum, e tem um elenco encabeçado por Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás e Wágner Moura.

Nosso Sonho ( Eduardo Albergaria)

O filme mostra a história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. É assim que nasce a dupla Claudinho & Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody brasileiro.

Marighella (Wagner Moura)

O filme conta a a vida do maior nome da militância de esquerda no Brasil dos anos 1960, Carlos Marighella (Seu Jorge). Ele atuou nos principais acontecimentos políticos brasileiros entre 1930 e 1969 e foi considerado o inimigo número 1 da ditadura militar em nosso país.

Medida Provisória (Lázaro Ramos)

O filme se passa em um futuro distópico mas com muitas semelhanças com o Brasil do presente. O governo edita uma medida provisória determinando que toda a população negra brasileira seja levada para os locais de seus ancestrais, inclusive contra a própria vontade. Isso gera uma caçada do governo contra essa população.

Aruanda (Linduarte Noronha)

O filme conta a história dos remanescentes de um quilombo em Serra do Talhado, mostrando o cotidiano dos moradores, jornadas de plantio e produção de cerâmica “primitiva”.

Amarelo: É tudo Pra Ontem (Fred Ouro Preto )

O documentário AmarElo – É Tudo Pra Ontem explora todo o processo de criação do projeto AmarElo, do rapper Emicida. O filme tem como base o show de estreia do álbum no Teatro Municipal de São Paulo. As músicas se misturam a reflexões sobre o apagamento de conquistas históricas do povo negro, responsáveis por criar a identidade brasileira.

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo ( Juliana Vicente)

O filme traz a história do maior grupo de rap do Brasil. Os ‘quatro pretos mais perigosos do Brasil’ que transformaram o cotidiano de opressão na periferia em letras que libertaram e inspiraram diversas gerações.