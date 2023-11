BRASIL, EUROCOPA, VASCO E MAIS

No dia 21 de novembro, os amantes do futebol têm encontro marcado com uma programação intensa e repleta de jogos emocionantes. Desde as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Sub-17 até confrontos decisivos nas Eliminatórias UEFA EURO 2024 e nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, a terça-feira promete ser um espetáculo para os aficionados pelo esporte.

Oitavas de Final da Copa do Mundo FIFA Sub-17 (5h30 e 9h) – Transmissão: SporTV

O dia começa cedo com as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Sub-17, uma competição que revela jovens talentos e promessas do futebol mundial. A transmissão ao vivo pelo SporTV proporcionará aos espectadores a oportunidade de acompanhar os futuros craques em ação.

Eliminatórias UEFA EURO 2024 (16h45) – Transmissão: SporTV

À tarde, o foco se volta para as seleções europeias que buscam garantir sua vaga na UEFA EURO 2024. Destaque para o confronto entre Grécia e França, Áustria e Alemanha, além de Croácia contra Armênia. Partidas decisivas que prometem muita rivalidade e estratégias táticas.

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (20h e 20h30) – Transmissão: SporTV4, SporTV3, SporTV5

A noite reserva uma sequência de jogos cruciais nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Paraguai enfrenta a Colômbia, Uruguai encara a Bolívia, Equador joga contra o Chile, e, em um dos momentos mais aguardados, Brasil e Argentina protagonizam um duelo histórico. As transmissões pelos canais SporTV oferecerão análises, comentários e a emoção de torcer pela seleção favorita.

Mais Duelos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (23h) – Transmissão: SporTV2

A noite se encerra com o confronto entre Peru e Venezuela, mais uma batalha que definirá o destino das equipes nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os detalhes e lances dessa partida estarão disponíveis na transmissão ao vivo pelo SporTV2.

Conclusão: Uma Terça-feira Memorável para os Fãs de Futebol Com uma programação diversificada, que vai desde a categoria Sub-17 até as disputas acirradas nas Eliminatórias, a terça-feira promete ser inesquecível para os apaixonados por futebol. Prepare-se para torcer, vibrar e se emocionar com cada lance desses jogos imperdíveis. Não perca nenhum momento dessa jornada esportiva que promete agitar os corações dos torcedores ao redor do mundo!

Em um momento crucial das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta a Argentina em um duelo épico no Maracanã, na noite desta terça-feira, 21 de novembro. A TV Globo e o SporTV garantem a cobertura completa desse confronto que promete ser uma batalha intensa, marcando a primeira vez na história que o Brasil perdeu duas partidas consecutivas nessa fase classificatória.

Momento Delicado do Brasil nas Eliminatórias A seleção brasileira atravessa um período desafiador, com três jogos sem vencer e apenas sete pontos em 15 disputados. A derrota nas duas últimas partidas acende o alerta, e o time de Tite busca reverter essa situação diante da atual campeã do mundo.

Transmissão Especial na TV Globo e SporTV A TV Globo, em uma transmissão excepcional, altera sua grade para trazer aos telespectadores o clássico mais tradicional das Américas. Luis Roberto, Caio Ribeiro e Júnior estarão no comando da transmissão, proporcionando análises detalhadas e comentários precisos.

O SporTV, por sua vez, contará com Luiz Carlos Jr. na narração, acompanhado das análises de Ledio Carmona e Ricardinho. A transmissão começa muito antes do apito inicial, com programas especiais durante todo o dia, trazendo informações, entrevistas e debates sobre esse confronto épico.

Programação Especial nos Canais Esportivos

Globo Esporte e Seleção SporTV: Alex Escobar e Roger Flores comandam o Globo Esporte diretamente do Maracanã, trazendo as últimas notícias das equipes na hora do almoço. O Seleção SporTV, apresentado por Andre Rizek, Sérgio Xavier, Renata Mendonça e Martin Fernandez, entra ao vivo às 13h para análises pré-jogo.

Igor Rodrigues e Dodô apresentam a edição especial às 18h45, trazendo insights e informações relevantes sobre o clássico. Aquecimento SporTV: Uma hora e meia antes do jogo, Dandan Pereira, Ana Thaís Matos e Paulo Nunes apresentam o Aquecimento SporTV, preparando os torcedores para o grande embate.

Opções de Transmissão para Assinantes Claro, Sky e Globoplay + Canais Ao Vivo Os assinantes dessas plataformas têm a opção de assistir ao jogo no SporTV em qualidade ultra HD e disponibilidade de sinal 4K, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

Após o Jogo: Troca de Passes Assim que o árbitro encerrar o duelo, Felipe Diniz apresenta o Troca de Passes, trazendo análises aprofundadas com Alex Meschini e Carlos Eduardo Mansur sobre os destaques do jogo no Rio de Janeiro.

Outras Disputas nos Campos Brasileiros Além do clássico Brasil x Argentina, o domingo também traz finais emocionantes nos campeonatos estaduais femininos. O Campeonato Paulista Feminino terá o primeiro jogo da final entre São Paulo e Corinthians, com transmissão na Globo e no SporTV2. Em Minas Gerais e Pernambuco, Cruzeiro x Atlético-MG e Náutico x Sport decidem os campeões estaduais, respectivamente.

Sábado Decisivo na Série B No sábado, a Série B chega à penúltima rodada, com o Vitória já garantido como campeão. Os jogos decisivos para o acesso à elite nacional envolvem Vitória x Sport, Criciúma x Botafogo-SP, Juventude x Ponte Preta, e Atlético-GO x Mirassol, com transmissão exclusiva no Premiere a partir das 17h.

Com um cardápio repleto de emoções e decisões, os amantes do futebol brasileiro têm motivos de sobra para ficarem sintonizados durante toda a semana. Preparem-se para uma jornada intensa de jogos, rivalidades e emoções à flor da pele!