Equipes da Emlur realizam coleta de poda, entulho e zeladoria nos bairros e corredores da Capital

Agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) responsáveis pela remoção manual de poda e entulhos, além do serviço mecanizado, estão atuando nesta segunda-feira (20) em mais de dez bairros da Capital e em pontos estratégicos.

Os bairros que recebem as equipes de remoção de poda e entulho manual nesta segunda-feira são: Castelo Branco, Valentina, Treze De Maio, Bessa, Gramame, Colinas do Sul, Jardim São Paulo, Anatólia, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária I e II e também as avenidas Hilton Souto Maior e Perimetral.

Além da coleta manual, os bairros do Valentina, Castelo Branco, Treze de Maio e Mangabeira recebem o serviço mecanizado, com uso de triturador, caçamba e retroescavadeira, para a remoção de poda e entulhos. Nessa lista também estão Padre Zé, Mandacaru, Torre e o entorno da Energisa, no Cristo.

A Emlur cumpre ainda serviços de zeladoria (capinação, roçagem, pintura de meio-fio e varrição) no Castelo Branco, Tambauzinho, Miramar, Mangabeira, Colinas do Sul, Bairro dos Estados e nas avenidas Epitácio Pessoa, Pedro II e Hilton Souto Maior.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada. O usuário deve clicar em “Atendimento ao Cidadão” e, em seguida, “Zeladoria”, por meio do endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10