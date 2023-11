Semhab promove jogo de futsal e mobiliza moradores do Vista do Verde para cuidados com a saúde

Uma partida de futsal entre os moradores dos residenciais Vista do Verde um e dois, no bairro das Indústrias, marcou, neste sábado (18), as atividades da Campanha Novembro Azul de combate ao câncer de próstata, resultado de uma parceria entre as Secretaria de Habitação Social e a Secretaria de Saúde, através da Unidade de Saúde da Família do BDI, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que levou uma equipe para oferecer o corte de cabelo aos participantes da atividade. A ação aconteceu na Escola Municipal Anayde Beiriz e, na próxima semana, as atividades serão realizadas com os moradores do Residencial Vista Alegre, no bairro de Colinas do Sul.

A Secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha explicou que a promoção do jogo de futsal foi a forma encontrada pela equipe Técnica e Social da Semhab para reunir os homens e fazer com que eles participassem da campanha. “Nós sabemos o quanto os homens são desligados quando o assunto é saúde e ainda existe o preconceito com o exame de próstata que alguns homens relutam em não fazer, mas que é necessário para se prevenir de uma doença que tem levado a vida de muitos homens”, comentou, acrescentando que o “exame é preventivo e já salvou a vida de muita gente”.

Socorro Gadelha destacou a parceria com a Secretaria de Saúde através da Unidade de Saúde da Família (USF) do BDI, cuja equipe sempre tem participado de atividades junto com os técnicos da Semhab. A secretária disse que foram colocados à disposição vários tipos de vacina, além de testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite e Covid, mais sessões de ventosa e auriculoterapia, atendimento médico e encaminhamento para uma consulta com um urologista para o exame de PSA, além de terem recebido informações sobre nutrição e alimentação saudável. “Nós agradecemos ao público masculino do Residencial Vista do Verde que atendeu ao nosso chamamento e também aproveitamos para agradecer a direção da Escola Anayde Beiriz que nos cedeu o ginásio para a realização do jogo de futsal”, ressaltou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que as atividades da Campanha Novembro Azul começaram pelo Residencial Vista do Verde, mas na próxima semana, a mesma atividade vai ser realizada no Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul. Ele contou que a Semhab tem sempre a preocupação de levar para os residenciais as campanhas de saúde para homens e mulheres, lembrando que mês passado foi o Outubro Rosa de combate ao câncer de mama e a Semhab viabilizou o atendimento para 60 mulheres através de um trabalho conjunto com o Sesc, oferecendo exames citológicos e de mama.

“O nosso grande objetivo é mostrar que, na gestão do prefeito Cícero Lucena, o atendimento ao cidadão tem recebido atenção especial, porque nós estamos promovendo ações que vão mudar a vida dessas pessoas para melhor, com mais conforto e qualidade de vida”. Beto disse que a adesão dos moradores tem sido muito boa em todas as ações promovidas pela Semhab, que através do Programa Pós Ocupacional, que tem acompanhado as famílias que foram beneficiadas pelo Programa Habitacional da Prefeitura.

Moradores – Seu Antônio Francisco da Silva, de 68 anos, disse que por causa da idade não iria participar do jogo Futsal, mas deu nota dez à iniciativa da Semhab de levar uma equipe médica para atender os moradores do residencial. Ele contou que vai ao médico periodicamente e por isso tem uma saúde muito boa, e tem algum tempo que não fazia o exame de próstata, mas depois de falar com um médico já pegou o encaminhamento para um urologista e fazer os exames, adiantando que “graças a equipe da Semhab vou fazer tudo sem ter muito trabalho”.

Outro morador que aproveitou a oportunidade foi Sandro Santos da Silva, que trabalha como corretor de automóveis e na ocasião fez uma geral, verificou a pressão arterial, a glicemia (açúcar no sangue) e fez uma consulta médica. “Vou voltar para casa renovado e com a saúde em dia e tudo isso eu só posso agradecer à equipe da Semhab, que faz parte do nosso dia a dia, promovendo atividades físicas, passeios e outras atividades de lazer, promovendo a integração entre todos os moradores do residencial”, comentou.

O Jogo – O Jogo entre os moradores dos Residenciais Vista do Verde Um e Dois terminou empatado e as equipes receberam uma medalha para registrar a ocasião.