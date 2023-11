Cícero Lucena destaca preservação da história durante lançamento do livro ‘Governantes da Paraíba’

O prefeito Cícero Lucena disse que o livro ‘Governantes da Paraíba – Colônia, Império e República’, lançado nesta sexta-feira (17), no Centro Cultural São Francisco, retrata com fidelidade a história escrita e preservada da Paraíba. O gestor representou os ex-governadores no evento e também está presente na obra, que conta a trajetória de todos os governantes do Estado, com temas políticos e econômicos.

“Todos nós sabemos que o futuro das gerações depende do presente e do passado. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de ver um trabalho com profunda pesquisa, com o conhecimento, com a responsabilidade de retratar os fatos devidamente pesquisados, com o acabamento e o avanço feito pelo desembargador Marcos Cavalcanti. Sem dúvidas, vai servir de espelho para que possa ser multiplicado em outros estados e ter também atualização sempre que for possível”, disse o prefeito.

Com selo da Editora A União, o livro tem 453 páginas e foi iniciado pelo historiador Hélio Zenaide, que conviveu com muitos governadores e retrata fatos e notas que só ele sabia ou pesquisou, desde os períodos Colonial, Imperial e Republicano. Ele faleceu em 2017, cabendo ao desembargador Marcos Cavalcanti completar a obra. O texto de abertura é do governador João Azevêdo.

“Para o Estado é uma alegria muito grande. Eu sempre acho que quando a gente pode colaborar com a cultura, com a literatura, com aquilo que verdadeiramente conta a nossa própria história, é importante. A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) foi fundamental nesse processo e eu tenho certeza que o livro vai estar nas principais bibliotecas deste país”, afirmou o governador.

O desembargador Marcos Cavalcanti disse que concluir a obra foi um processo prazeroso. Para os leitores, ele adianta que vão encontrar um livro de história escrito de uma forma um pouco diferente. “Primeiro porque traz, na medida do possível, eu acho que não faltou nenhum governante da Paraíba, desde o período do descobrimento do Brasil ao período colonial”, afirmou.