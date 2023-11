Segunda parcela do 13º salário será paga antes do dia 15 de dezembro, diz governador da Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), confirmou na manhã desta terça-feira (14), que o estado deve pagar a segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos estadual antes do dia 15 de dezembro. “Estamos fechando só detalhes operacionais, mas o recurso está garantido”, assegurou o governador.

Um dos motivos do equilíbrio fiscal da Paraíba, justificou João Azevêdo, foi a recomposição das perdas com a arrecadação no ano passado e este ano, devido à mudança na legislação do ICMS no governo Bolsonaro. “O governo vai fazer uma compensação de parte dessas perdas, até porque as perdas mais acentuadas esse ano aconteceram em julho, agosto e setembro”, disse.

A Paraíba deve receber R$ 403 milhões de recomposição. Na avaliação do governador, é um valor que não compensa as perdas, mas ajuda o estado. “Acho que assim a gente vai conseguindo tocar. O estado está absolutamente redondo, ao contrário de outros tempos”, completou.