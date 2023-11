Prefeitura entrega certificados do curso de gastronomia natalina a 80 mulheres

Cerca de 80 mulheres de João Pessoa receberam o certificado de participação do Curso de Gastronomia Natalina, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), nesta terça-feira (14). A expectativa das participantes é aumentar a renda mensal neste período que antecede as festas de final de ano.

Para Kelen Kalina, o curso foi um ‘passeio’, já que há muitos anos trabalha com a produção de sobremesas, a exemplo de pudim, bolo de pote e mousse. “O curso foi muito bom e proveitoso e deu para pegar bem o conteúdo”. Kelen, que já trabalha com encomenda de restaurantes e lanchonetes, ampliou seu cardápio de guloseimas.

Já para Lucinalva Florêncio ter o certificado do curso nas mãos deu mais segurança para começar a produção de cupcakes e bolos natalinos o quanto antes. Ela nunca trabalhou na área, mas achou o conteúdo do curso de fácil assimilação. “Achei o curso ótimo e relativamente fácil. Vou aproveitar para fazer e vender já esta semana”.

Maria Celeste, que atualmente está sem ocupação fixa garante que vai reverter os conhecimentos em renda extra, suas maiores dúvidas se concentravam na comercialização e precificação dos produtos. “O curso foi ótimo e as professoras tiraram nossas dúvidas, não só sobre a produção das receitas, quanto sobre a comercialização”, frisou.

A professora Ana Lucia, ressaltou que apesar de boa parte da turma ter tido contato com a produção de bolo e cupcake natalinos no curso, achou o nível da turma muito bom. “As participantes foram muito bem, interessadas em aprender. “É muito gratificante, ficamos felizes com o desempenho das alunas”. Segundo ela, as alunas ficaram empolgadas e já solicitaram mais cursos como salgados e docinhos.

Segundo o coordenador de Segurança Alimentar da Sedes, Ítalo Procópio, de acordo com o planejamento do setor, a estimativa é que mais cursos sejam oferecidos pela Sedes no primeiro semestre de 2024.

Curso – O curso de gastronomia natalina foi pensado pela equipe da Sedes para mulheres sem renda com interesse de desenvolver atividades para gerar uma renda extra no período de festas de final de ano. As alunas obtiveram informações sobre materiais, produção, recheios, decoração, medidas, além da precificação, comercialização e noções básicas de divulgação dos produtos nas redes sociais.