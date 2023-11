ASSISTIR AO VIVO Colômbia x Brasil Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (16/11)

A partida entre Colômbia x Brasil é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (16/11) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem BRASIL como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

–>

Portanto, a transmissão das partidas das Eliminatórias Sul-Americanas serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Cabe lembrar, entretanto, que a Globo, a princípio, comprou apenas’ os jogos em que o BRASIL é mandante. Os jogos em que envolve o Brasil, mas que o país não é mandante ainda estão me negociação e, pode ser que o SBT compre os direitos de transmissão.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

 

17:00 Bolívia 1 x1 Peru

19:00 Venezuela 2 x 1 Equador

21:00 Colômbia 1 x 2 Brasil

21:00 Argentina 2 x 2 Uruguai

21:30 Chile 2 x 1 Paraguai

MELHORES ODDS SUL-AMERICANA: ESPORTES DA SORTE

ESCALAÇÕES Colômbia x Brasil

Colombia

Montero; Mosquera, Cuesta, Sanchez, Machado; Uribe, Lerma; J. Arias, Rodriguez, Dias; Borre

Brazil

Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel, Augusto; Guimaraes, Andre, Joelinton; Rodrygo, Pedro, Vinicius Jr

Assista Bolívia x Peru E Venezuela x Equador ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (16/11) às 21 hs

Assim, como informado, os jogos do Brasileirão da Série B, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, veja a tabela de transmissão abaixo.

Eliminatórias da Copa do Mundo

4:00 Austrália x Bangladesh ESPN+, 10, 10 Play, T Sports, Paramount+

5:02 Japão x Mianmar Bet365, Skynet Myanmar, TV Asahi, AbemaTV

6:00 Filipinas x Vietnã VTV5, Cignal Play

6:00 Coreia do Sul x Cingapura Bet365, meWATCH, TV Chosun, Coupang Play

7:30 Tailândia x China CCTV-5, QQ Sports Live, CCTV 5+, True ID, …

8:00 Malásia x Quirguistão Astro Go, Uzreport TV, Astro Arena Bola

8:00 Tadjiquistão x Jordânia Bet365, Varzish Sport, Jordan Sport

8:00 Burundi x Gâmbia Bet365, GRTS Gambia, SSC, RTNB TV

8:00 Botsuana x Moçambique Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, …

9:00 Turcomenistão x Uzbequistão Turkmenistan Sport, Astro Supersport, Astr…

9:00 Líbano x Palestina Alkass Three, Palestine Sport

9:30 Irã x Hong Kong IRIB Varzesh, RTHK TV 32

9:45 Iraque x Indonésia Bet365, RCTI, Al Iraqiya Sports, RCTI+, Vi…

10:00 Omã x China Taipei Bet365, Oman TV Sport, Alkass Four

10:45 Catar x Afeganistão Alkass One, beIN Sports, beIN SPORTS…

10:45 Emirados Árabes Unidos x Nepal Dubai Sports Asia 1, Sharjah Sports, S…

11:00 Egito x Djibuti Bet365, Sport TV Multiscreen, ON Time S…

11:00 Nigéria x Lesoto Bet365, Sport TV Multiscreen, Sport TV6, …

11:00 Gabão x Quênia Bet365, RTG Gabon, SSC, KBC Channel 1

11:00 Argélia x Somália Bet365, ENTV Television Algerienne, SSC

11:00 Sudão x Togo Bet365, SSC, TVT

11:30 Kuwait x Índia KTV Sport , Alkass Three

11:30 Arábia Saudita x Paquistão PTV Sports, Alkass Two, SSC

12:00 Síria x Coreia do Norte Bet365, KCTV

13:00 Iêmen x Bahrein Bet365, Bahrain Sport 1

14:00 Cabo Verde x Angola Bet365, Sport TV Multiscreen, Sport TV6, …

Canc. Marrocos x Eritreia Sport TV Multiscreen, Arryadia, SNRT Live

15:00 Bolívia x Peru SporTV, Canais Globo, NOW…

17:00 Venezuela x Equador SporTV 2, Canais Globo, …

19:00 Argentina x Uruguai SporTV 2, Canais Globo, …

19:00 Colômbia x Brasil SporTV, Globo, Canais Globo, …

19:30 Chile x Paraguai SporTV 3, Canais Globo, …

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições, com uma equipe resiliente que pode derrotar os favoritos a qualquer momento.

Equador: A Ameaça das Altitudes Compartilhando o título de “melhor altitude de futebol” com a Bolívia, o Equador tem uma vantagem quando joga em casa, sempre oferecendo uma competição dura.

Bolívia: A Força da Altitude A Bolívia é uma equipe temida em casa, devido à sua altitude extrema, o que torna os jogos lá uma tarefa hercúlea para os adversários.

Venezuela: A Ascensão Constante A Venezuela tem mostrado melhorias notáveis nos últimos anos, transformando-se de uma equipe subestimada em um oponente respeitável.

Peru: A Ressurgência Depois de uma breve ausência da Copa do Mundo, o Peru ressurgiu, qualificando-se para o torneio em 2018 e continuando a sua busca por mais glórias.

Estas eliminatórias sul-americanas são um campo de batalha intenso, onde cada vitória é celebrada e cada derrota é uma lição aprendida. O continente espera ansiosamente para ver quais desses 10 países terão a honra de representar a América do Sul na próxima Copa do Mundo da FIFA.