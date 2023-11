FLAFLU ONDE ASSISTIR AO VIVO FLAMENGO X FLUMINENSE, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023

A partida entre FLAFLU Brasileirão da série A DE 2023.

# Flamengo 2 x 1 Fluminense: O Último Clássico Carioca do Ano

Neste sábado, 11 de novembro de 2023, a bola rolará no Estádio do Maracanã, encerrando os clássicos cariocas do ano em um duelo crucial pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Fluminense entram em campo com escalações promissoras, prometendo um espetáculo digno da grandiosidade desse confronto histórico.

–>

As Escalações Prováveis

**Flamengo:**

– **Goleiro:** Rossi

– **Defesa:** Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís

– **Meio-campo:** Gerson, Pulgar, Arrascaeta

– **Ataque:** Luiz Araújo, Éverton Cebolinha, Pedro

– **Técnico:** Tite

**Fluminense:**

– **Goleiro:** Fábio

– **Defesa:** Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo

– **Meio-campo:** André, Martinelli, Ganso

– **Ataque:** Arias, Keno, Cano

– **Técnico:** Fernando Diniz

Contexto e Expectativas

Após uma vitória expressiva sobre o Palmeiras, o Flamengo, sob o comando de Tite, ocupa a 5ª posição, apenas 3 pontos atrás do líder Botafogo. Já o Fluminense, que empatou com o Internacional, segue firme na 8ª colocação da tabela. As expectativas são altas, pois ambos os times buscam uma vitória crucial para suas ambições no campeonato.

O Confronto no Maracanã

O palco para esse duelo eletrizante será o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com jogadores talentosos em ambas as equipes, a batalha promete ser intensa, com lances de habilidade e emoção, dignos do futebol brasileiro.

Onde Assistir

Para não perder nenhum lance, a partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A ansiedade dos torcedores atinge seu ápice às 18h30 (horário de Brasília), momento em que o espetáculo começará a se desenrolar no Maracanã.

Com todos os ingredientes para um confronto memorável, os fãs de futebol têm encontro marcado para celebrar o esporte e vibrar com o clássico Flamengo x Fluminense. Que o melhor vença, e que o espetáculo nos brinde com momentos inesquecíveis!

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. Assim, o campeonato na série A está a cada vez mais competitivo. Entretanto, ao menos 5 times chegam com condições de serem campeões. Entretanto, todos os times da Série A possuem contrato com a Globo, para TV Aberta. Já para a TV fechada apenas o Furacão não terá jogos transmitidos pela plataforma da Globo. Eles utilizam a Furacão TV.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.