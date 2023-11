Divulgada programação prévia da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Prefeitura de João Pessoa está na contagem regressiva para a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece de 23 a 25 de novembro no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho. A solenidade de abertura vai acontecer na quinta-feira (23), às 17h, e contará com show da banda Rubacão Jazz, criada no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

De acordo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), os Desafios em História e Ciências, que são eventos destinados aos discentes das escolas públicas da região metropolitana de João Pessoa, são as novidades do evento este ano.

O 1º Desafio em História tem o objetivo de estimular os discentes, organizados em equipes de três integrantes, ao estudo de História da Paraíba e em seus diálogos com a História do Brasil de forma inovadora, abordando temas fundamentais a partir de documentos, imagens, mapas, textos acadêmicos, pesquisas inéditas e debates historiográficos.

Já o 1º Desafio Paraibano em Ciências (DPC) é dirigido a estudantes de escolas públicas e privadas de João Pessoa que estejam cursando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e para estudantes do 1º ano do Ensino Médio.

Olimpíada e robótica – Haverá durante o encontro a Olimpíada Pessoense de Matemática, uma atividade realizada pelo Departamento de Matemática do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPB. As provas estarão divididas em três níveis e serão aplicadas para estudantes dos ensinos fundamental e médio.

Outra atração da 20ª SNCT é a Mostra de Robótica, que tem o objetivo de apresentar para o público um pouco do universo da robótica que é ensinada nas escolas municipais e estaduais. No evento, os participantes se dividirão em equipes e tentarão construir robôs capazes de cumprir um determinado objetivo, que será estabelecido e informado previamente pela organização.

Oficinas, espaços e competições – No local haverá também a Competição de Jogos e Espaço Geek, que deve reunir os maiores aficionados por videogames e contará com os jogos mais populares do momento, como League of Legends e Counter Strike: Global Offensive. Além disso, serão realizadas feiras, sessão de autógrafos e outras atividades.

No Espaço Startups, o visitante vai encontrar uma área de exposição aberta ao público e com atividades como mentorias e palestras. Será uma excelente oportunidade para conhecer as soluções de inovação tecnológica que estão sendo desenvolvidas por empresas locais.

As oficinas de reciclagem são atividades sempre procuradas nos eventos de Ciência e Tecnologia e na 20ª SNCT não seria diferente. Os participantes irão aprender sobre os danos ambientais gerados pelo descarte irregular e como transformar o lixo eletrônico em arte. Com a ajuda de monitores, eles deverão produzir peças de artesanato usando materiais como teclas, placas de circuito e metais recuperados.

Na 20ª SNCT terá um espaço para universidades, que contará com estandes personalizados e uma programação exclusiva de cada instituição de ensino. É uma oportunidade para que divulguem os cursos oferecidos, o trabalho dos laboratórios e os resultados dos projetos de pesquisa que estão em andamento.

CampeonArte – O CampeonArte é um concurso com a participação de alunos dos 15 municípios onde a Carvana da 20ª SNCT passou. No Espaço Cultural, serão escolhidas as melhores artes confeccionadas a partir de resíduos eletrônicos. Os melhores colocados serão premiados: R$ 900 para o primeiro, R$ 600 para o segundo e R$300 para o terceiro.

Parceiros – A 20ª SNCT é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau e Unipê, além da Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep e Empresa Paraibana de Comunicação (EPC).