Cícero Lucena celebra Marcha para Jesus com fiéis e afirma que evento representa momento para agradecer e expressar fé

Milhares de pessoas percorreram os cerca de cinco quilômetros da Avenida Epitácio Pessoa em uma demonstração de fé e adoração – da Praça da Independência até o Busto de Tamandaré – na 11ª edição da Marcha para Jesus, neste sábado (4), que teve o apoio da Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena caminhou ao lado dos fiéis e disse que o evento religioso representa momento de agradecer e expressar a fé em Deus.

“Deus me deu a oportunidade, há mais de 20 anos, de fazer a primeira Marcha para Jesus como prefeito dessa cidade. E vendo, mais de 20 anos depois, a repetição desse evento cada vez mais se consolidando, onde aqui o que nós buscamos é expressar a nossa gratidão, a nossa fé e louvar a Jesus para que ele continue abençoando a nossa cidade e ao nosso povo”, disse o prefeito, que esteve acompanhado do vice-governador Lucas Ribeiro.

“Um evento muito importante que o Governo do Estado está apoiando, primeiro pelo significado, que nós sabemos que Jesus representa – respeito, amor ao próximo e tudo isso são sentimentos, são ações e cada vez mais são necessários na nossa sociedade. Portanto, estamos aqui com as famílias, muita gente querendo se confraternizar, celebrar o nome de Jesus”, afirmou Lucas Ribeiro.

A Marcha para Jesus contou com quatro trios elétricos, um pelotão formado só por crianças, outro por pessoas com deficiência auditiva e muita gente de fé. O presidente da Associação dos Pastores de João Pessoa, Jaílson Silva, que também preside a Marcha, agradeceu o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, ressaltando que o evento cumpriu, mais uma vez, o seu papel de reunir o povo de Deus em celebração. “Esse apoio foi fundamental para a gente reunir milhares de pessoas aqui para Jesus – a ele a honra e a glória”, agradeceu.

O apoio da Prefeitura de João Pessoa incluiu desde a estrutura de palco até a iluminação, limpeza, instalação de banheiros químicos e organização do trânsito. Entre os fiéis, a festa religiosa foi celebrada com muita segura e tranquilidade. “É tudo que a gente precisa para celebrar a Deus em paz, com os nossos irmãos, o povo de Deus reunido, num dia muito especial e marcante para as nossas vidas”, expressou a professora Maria Elisabete.