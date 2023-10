Relembre 3 novelas já gravadas na Paraíba

A Globo anunciou que a próxima novela das seis, de nome provisório “No Rancho Fundo”, será ambientada na Paraíba. A trama deve estrear em abril do próximo ano e promete trazer leveza ao horário com uma clássica comédia romântica. No Rancho Fundo entra para a lista de novelas já gravadas no estado.

Dos mesmos autores de “Mar do Sertão“, a nova novela da Globo terá como centro a história de amor de Quinota e Marcelo, que vivem em duas realidades distintas.

A Globo ainda não informou se haverá gravações em solo paraibano, mas adiantou que a novela vai se passar na cidade fictícia de Lasca Fogo, ambientada no Cariri paraibano, na época atual.

Mas, essa não é a primeira produção que recebe as paisagens paraibanas em suas cenas. O Jornal da Paraíba relembra outras novelas que já foram gravadas no estado (confira abaixo).

Novelas gravadas na Paraíba

Vereda Tropical – 1984

A novela Vereda Tropical, exibida entre 1984 e 1985, teve várias cenas gravadas na Paraíba.

A capital João Pessoa teve cenários como o Parque da Lagoa e o Aeroporto Castro Pinto exibidos na produção.

A novela está disponível no Globoplay desde 2021.

Celebridade – 2004

Em 2004, nomes como Marcos Palmeira e Lavínia Vlasak passaram pela capital paraibana durante as gravações da novela “Celebridade“.

Entre os locais escolhidos para as gravações estavam o Pôr do Sol do Jacaré, que foi cenário para cenas românticas da trama.

Aquele Beijo – 2011

Já em 2011, Cabaceiras e João Pessoa receberam a produção da novela “Aquele Beijo“.

A equipe se dividiu entre as duas cidades e, já no primeiro capítulo da novela, o Cariri da Paraíba apareceu em uma das cenas que foram gravadas em Cabaceiras.

A atriz paraibana Marcélia Cartaxo participou da cena.

Possível gravação

Guerreiros do Sol – 2023

A novela “Guerreiros do Sol”, que deve ser lançada em 2024 e ter a versão em TV aberta exibida na Globo em 2025, também tem ambientação na Paraíba.

A obra foi escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, tem 45 capítulos e está sob direção artística de Rogério Gomes, responsável pelo remake de “Pantanal”. A história deve fazer uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita.

A atriz paraibana Isadora Cruz deve interpretar uma mocinha, porém, desta vez, a personagem será casada com um coronel décadas mais velho, interpretado por José de Abreu, que também esteve no elenco de ‘Mar do Sertão’.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Globo para saber se, assim como foi divulgado incialmente, o elenco da novela estará na Paraíba.

O JPB2 relembrou no quadro “TBT JPB” as novelas e algumas outras produções gravadas na Paraíba.