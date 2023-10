Não há mais Cyva, nem Cynara, nem Cybele. O Quarteto em Cy não há mais

Cyva (Foto/Reprodução) morreu neste domingo. A cantora baiana, fundadora e integrante por décadas do Quarteto em Cy, tinha 85 anos e estava hospitalizada no Rio de Janeiro com um grave quadro infeccioso.

Cybele morreu em 2014. Cynara, em abril de 2023. Cylene, a única sobrevivente da fundação do grupo, há muito não atuava no Quarteto em Cy.

No início, ainda amadoras, elas eram As Baianinhas. Trocaram a Bahia, onde nasceram, pelo Rio de Janeiro, onde se profissionalizaram e foram batizadas como Quarteto em Cy. Abençoadas por Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi, com eles gravaram um antológico disco ao vivo.

1964. Profissionalmente, tinham a mesma idade do MPB4, outro grupo vocal importantíssimo daquele tempo. Seus caminhos se cruzaram muitas vezes em estúdios e palcos. Até na vida pessoal: Cynara foi casada com Ruy Faria, integrante fundador do MPB4.

Nos Estados Unidos, acompanhando Dorival Caymmi, foram chamadas The Girls From Bahia. Para nós, brasileiros, Cynara e suas irmãs eram mesmo o Quarteto em Cy, de vozes afinadíssimas, de harmoniosos vocais e intérpretes do melhor repertório da MPB, sobretudo dos autores da geração delas.

O Quarteto em Cy originou uma dupla: Cynara e Cybele. Em 1968, elas foram protagonistas de um momento histórico. No Festival Internacional da Canção, cantaram Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, e receberam estrondosa vaia do público, que preferia Caminhando, de Geraldo Vandré. Saíram vencedoras, com vaia e tudo.

Sem Cybele, sem Cynara e, agora, sem Cyva, o Quarteto em Cy não há mais. Ficou na nossa memória.