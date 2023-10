Ceiça Farias e Trio Nego cantam de Noel Rosa a Seu Jorge no Sabadinho Bom

O Sabadinho Bom deste final de semana vai ser guiado pelo ritmo do samba com Ceiça Farias e o Trio Nego, que prometem uma tarde inesquecível. O projeto, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro da cidade, a partir do meio dia e, nesta edição, vai trazer canções de músicos como Noel Rosa e Seu Jorge.

“O Sabadinho Bom é importante para nós porque ele está cristalizado no imaginário do morador de João Pessoa e dos artistas como um ambiente de encontro das pessoas. Nós ofertamos não apenas música de boa qualidade na Praça Rio Branco, mas também a possibilidade de as pessoas fazerem um convívio social mais intenso no final de semana”, diz o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Além disso, segundo ele, o evento contribui para desenvolver uma economia local, porque o Sabadinho Bom atrai pequenos comerciantes e também leva público para bares, restaurantes, cafés e outros comércios que existem ali no Centro Histórico.

A cantora Ceiça Farias confessa que sempre teve um desejo imenso de fazer o Sabadinho Bom e vai aproveitar a oportunidade de se apresentar no projeto, que define como lindo e importante para a cidade do ponto de vista cultural. Para ela, o Sabadinho é um fomento salutar e responsável da Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope, que considera extremamente competente e responsável.

“É um projeto muito importante para nós, artistas, podermos mostrar o nosso trabalho dentro de uma diversidade. Agora estou com um projeto de samba, também tem chorinho e é valioso para toda a comunidade de João Pessoa, inclusive para os turistas que chegam e já conhecem o que é o Sabadinho Bom. Avalio como uma iniciativa de grande importância para os artistas, para o público, para o comércio, agregando bastante culturalmente”, elogia.

Ceiça Farias conta que o atual projeto de samba junto com o Trio Nego trabalha um repertório bem pautado no samba de raiz com nomes como Paulinho da Viola, Arlindo Cruz, Cartola, Noel Rosa e Jackson do Pandeiro. Também tem samba numa vertente de Seu Jorge e Diogo Nogueira. Um repertório eclético, de músicas que o público canta junto e de grandes compositores brasileiros. Ela destaca que também vai ter chorinho.

Músicas como ‘Não deixe o samba morrer’, ‘Retalhos de cetim’, ‘Trem das onze’, ‘O mundo é um moinho’, ‘Acontece’ e ‘Cara valente’, fazem parte do repertório. “Acredito que vai agradar bastante ao público do Sabadinho Bom. Esperamos que o público se alegre, cante com a gente e vibre nessa energia boa que o Sabadinho Bom sempre traz”, diz.

Os músicos que acompanham Ceiça Farias são Cristiano Oliveira, na viola; Pedro Melo, no violão; Gilson Machado, na bateria; Rodrigo Amaral, percussão, tamborim, pandeiro e surdo. “Minha expectativa é que o público que esteja presente viva esse nosso samba, o repertório que construímos para esse show com muito carinho. É um show que temos trabalhado com muito entrosamento e que eles consigam viver a alegria do samba que veio para o Brasil como um alento para os escravos, um ritual que eles praticavam lá na África”, diz.

A cantora convida o público que gosta de samba para prestigiar o evento. “Sábado já é um dia tradicional brasileiro do samba e o Sabadinho Bom em João Pessoa é uma referência aonde as pessoas sabem que vão encontrar música boa, músicos bons, cantores bons e vão se divertir”, completa.