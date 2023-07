Motorista de ônibus incendiado em João Pessoa morre em hospital

Compartilhe















Morreu na noite no sábado (29) o motorista do ônibus que foi incendiado em João Pessoa. Silvano da Silva estava internado no Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana e não resistiu aos ferimentos. Ele teve 54% do corpo queimado durante o ataque, que aconteceu no dia 18 de julho.

A informação da morte do motorista foi confirmada pela TV Cabo Branco junto ao filho dele. Segundo o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde a vítima estava internada, a morte aconteceu por volta das 20h do sábado (29), e que o corpo já foi liberado.A família da vítima informou que o velório vai ter início às 13h deste domingo (30) em uma igreja no bairro Jaguaribe, e o sepultamento deve acontecer às 16h no Cemitério do Cristo, em João Pessoa.

Relembre o caso

Na noite do dia 18 de julho dois homens armados invadiram o coletivo que faz a linha 600, entre os bairros de Bessa e Varadouro. Na ação, eles obrigaram o motorista e cinco passageiros a permanecerem no ônibus, atiraram garrafas com combustível e atearam fogo.

“Eles mandaram o pessoal correr para a parte de trás do ônibus, mas proibiram o motorista de abrir as portas, inclusive um deles deu uma coronhada na cabeça do motorista. Em seguida, desceram pela porta da frente e jogaram gasolina na porta antes de atear fogo em tudo”, disse a capitã Marilyn, da PM.

A PM foi acionada e resgatou as três vítimas, que foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. As outras duas pessoas que estavam no ônibus conseguiram fugir antes que as chamas consumissem o veículo.

Suspeito preso

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública da Paraíba prendeu um dos suspeitos do ataque com incêndio a ônibus, no bairro do Padre Zé, em João Pessoa

De acordo com a Polícia Federal, o homem foi preso em flagrante, na noite da sexta-feira (28), por estar em posse do veículo utilizado no crime. O carro foi localizado no bairro do Mutirão em Bayeux.

O suspeito, de 44 anos, é motorista de alternativo e foi conduzido para esclarecimentos ao ser identificado como proprietário do carro.

No veículo foi encontrado um galão com forte cheiro de combustível.

Após análise do aparelho celular e declaração do suspeito à Polícia, foi confirmada a participação como motorista do veículo utilizado na ação criminosa.

O suspeito também estaria ligado a uma organização criminosa que atua no estado.

