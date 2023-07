Concurso Dataprev 2023: edital, vagas e inscrições

Compartilhe















A Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev) publicou edital para concurso público, nesta sexta-feira (28), com 29 vagas imediatas e 226 vagas de cadastro de reserva na Paraíba. Os candidatos interessados em concorrer no concurso Dataprev devem ter ensino superior completo e serão remunerados em R$ 8,7 mil.

As vagas abertas são para analista de tecnologia da informação, com sete perfis diferentes, que vão desde engenharia de dados até gestão de pessoas.

Edital do concurso Dataprev

O edital do Concurso Dataprev está disponível no Diário Oficial da União. As taxas de inscrição para o processo seletivo é de R$ 80 para nível médio e de R$ 100 para o nível superior.

No total, o certame oferta 220 vagas imediatas e mais de 2 mil para a formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. As oportunidades são para Brasília, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Rio de Janeiro.

O candidatos em cadastro de reserva podem ser convocados, de acordo com o interesse e conveniência da Dataprev, por até um ano, podendo ser prorrogável por igual período, considerando a homologação do edital.

Inscrições

As inscrições para o concurso Dataprev começam a partir de segunda-feira (31) e terminam no dia 18 de agosto. O candidato pode pedir isenção da taxa de inscrição dentro do mesmo período.

O candidato deve realizar inscrição no site Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a organizadora do evento.

Provas

As provas objetivas do concurso Dataprev terão questões de conhecimentos gerais sobre a língua portuguesa, inglês, raciocínio lógico, atualidades e legislação acerca de Segurança de Informações e Proteção de Dados, e de conhecimentos específicos.

Os candidatos a cargos de nível superior devem fazer a prova no dia 1° de outubro, no turno da manhã. A prova terá duração de 3 horas e 30 minutos.

Vagas na Paraíba

Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica (4 vagas e 30 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61

– Perfil: Arquitetura e Engenharia Tecnológica (4 vagas e 30 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Desenvolvimento de Software (17 vagas e 130 vagas de cadastro de reserva) -R$ 8.747,61

Perfil: Desenvolvimento de Software (17 vagas e 130 vagas de cadastro de reserva) -R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenheiro de Dados (1 vaga e 10 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61

– Perfil: Engenheiro de Dados (1 vaga e 10 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas (1 vaga e 8 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61

– Perfil: Gestão de Pessoas (1 vaga e 8 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Inteligência da Informação (2 vagas e 15 vagas de cadastro de reserva) – : R$ 8.747,61

– Perfil: Inteligência da Informação (2 vagas e 15 vagas de cadastro de reserva) – : R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos (2 vagas e 8 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61

– Perfil: Logística, Aquisições e Contratos (2 vagas e 8 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61 Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados (2 vagas e 25 vagas de cadastro de reserva) – R$ 8.747,61

Benefícios oferecidos

Os contratados terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação de R$ 1.111,20 (pago em forma de crédito em cartão eletrônico, com participação percentual dos trabalhadores de acordo com o nível salarial);

Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

Auxílio para tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230;

Assistência à saúde;

Previdência complementar;

Participação nos lucros e resultados;

Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Concurso DataPrev na Paraíba

Vagas: 29 vagas imediatas e 226 para formação de cadastro de reserva

29 vagas imediatas e 226 para formação de cadastro de reserva Nível: superior

superior Prazo de Inscrição: 31 de julho até 18 de agosto

31 de julho até 18 de agosto Local de inscrição: Site da banca organizadora

Site da banca organizadora Taxas de inscrição: R$ 100 para o nível superior

R$ 100 para o nível superior Salários: R$ 8.747,61

R$ 8.747,61 Provas: 1° de outubro

