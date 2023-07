Campinense x Pacajus: onde acompanhar, horário e escalações pela Série D 2023

Compartilhe















A 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegará ao fim neste fim de semana. Um dos jogos da última rodada do Grupo 3 será Campinense x Pacajus, no domingo (23), no Estádio Amigão, às 18h. O jogo reunirá dois times que vivem situações muito diferentes: a Raposa já está eliminada e jogará apenas para cumprir tabela, já o Cacique busca garantir uma das duas vagas restantes para a próxima fase.

Foto: Rafael Costa

Transmissão de Campinense x Pacajus

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge.globo entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

uma hora antes de a bola rolar, o ge.globo entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance. Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Campinense x Pacajus ficarão por conta da CBN.

Dia, horário e local

Dia: 23/07

Horário: 18h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Últimas escalações

Campinense

Gabriel Félix, Júlio Ferrari, Fredson, Anderson Sobral e Mauri; Bruno Henrique, Memo, Pedro Thomáz, Guilherme Escuro (Diego) e Matheus Lagoa (Jefferson Victor) (Alex Oliveira); Júnior Pirambu (Tharcysio). Téc.: Dico Woolley.

Pacajus

Jailson, Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Junior e Guto; Rogério, Vinícius e Diego Viana; Pio, Cassaco e Edson Reis

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

Assistente 1: a definir

Assistente 2: a definir

Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Campinense

Foto: Samy Oliveira / Campinense

Domingo (16)

O Campinense foi até Ceará-Mirim para enfrentar o Globo FC e até saiu com a vitória por 1 a 0. No entanto, os resultados paralelos não contribuíram com o Rubro-Negro, que acabou sendo eliminado da Série D do Brasileirão com uma rodada de antecedência.

Segunda (17)

O elenco teve folga no dia após o jogo contra o Globo FC.

Terça (18)

Na terça-feira, o clube anunciou, pela manhã, o desligamento do atacante Alex Oliveira. No período da tarde, o elenco se reapresentou no Renatão.

Quarta (19)

O elenco treinou no Estádio Amigão, em Campina Grande, palco da partida contra o Pacajus, que marcará a despedida da Raposa na temporada 2023.

Quinta (20)

O elenco raposeiro treinou, durante a tarde, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Foi realizado um trabalho técnico-tático com os jogadores.

campinense

campinense x pacajus

destaques

Pacajus

série d

Gabriel Abdon

Graduando em jornalismo pela UEPB. Estagiário do ge. Guarabirense por natureza. Mulunguense de coração.

2 comentários

Damião de Lima disse: 20 de julho de 2023 às 09:14 Parabéns à diretoria do Campinense! Devem estar bem orgulhosos do fantástico trabalho que fizeram. Responder

Renato Silveira disse: 20 de julho de 2023 às 13:38 Onde está o “presidente” FRACASSADO? Apareça e explique a torcida do Campinense a vergonha de tudo que a sua “diretoria” AMADORA fez para deixar o time nesta condição desastrosa. Responder

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Espetáculo paraibano ‘Desertores’ é apresentado em festival internacional de teatro

Espetáculo paraibano acontece nesta sexta-feira (21) e sábado (22), no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto).

Notícias

O que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela sobre a Paraíba

Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado nesta quinta-feira (20). Dados mostram que Santa Rita e Patos estão entre as cidades mais violentas do país.

Notícias

Santa Rita e Patos estão entre as 35 cidades mais violentas do Brasil

Paraíba, no entanto, é o 10º estado menos violento do país, conforme o mesmo levantamento.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter