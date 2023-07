Informações essenciais

Prefeitura distribui mil Guias do Consumidor Turista em cerca de 70 hotéis da Capital

15/07/2023 | 19:00 | 43

Com o objetivo de massificar a divulgação e o acesso ao Guia do Consumidor Turista, lançado em João Pessoa em março deste ano, equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo (Setur), distribuíram cerca de mil cartilhas nos principais pontos turísticos da Capital, hotéis, bares e eventos do Procon-JP e da Setur. O turista também pode acessar a cartilha via internet, através deste link.

“O Guia do Consumidor Turista é um canal de comunicação entre o poder público e os turistas, que concentra informações sobre pontos turísticos, a história da cidade, legislação, seus direitos e deveres, dando muito mais proteção e segurança às pessoas que visitam a nossa Capital”, ressaltou o secretário do Procon-JP, Rougger Guerra.

As equipes do Procon-JP e Setur-JP visitaram cerca de 70 hotéis situados na orla de João Pessoa – Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa – para distribuir e dar orientações sobre o material. O guia foi confeccionado nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola para atender turistas de diversas nacionalidades que visitam a cidade.

No guia, os turistas encontram outras dicas importantes sobre transporte aéreo e terrestre, taxas de serviço em bares e restaurantes e requisitos para adquirir gratuidade ou descontos em passagens intermunicipais no Estado.

Ocupação – Entre os meses de janeiro a junho de 2023, a ocupação da rede hoteleira chegou a 67,94 %, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba – ABIH-PB. Ao todo, a rede conta com 2.825 unidades habitacionais e 6.649 leitos apenas de equipamentos ligados à ABIH-PB.

A expectativa da Secretaria de Turismo com relação à vinda de turistas para João Pessoa nesse 2º semestre é boa, levando em conta os feriados nacionais que ainda constam no calendário 2023. Três deles caem numa quinta-feira – 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil); 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida) e 2 de novembro (Dia de Finados). Tem ainda o feriado do dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público), que cai num sábado; 15 de novembro (Dia da Proclamação da República), numa quarta-feira e, por fim, 25 de dezembro (Natal), que este ano cai numa segunda-feira.