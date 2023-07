Palpite Santos x Flamengo: MELHORES ODDS, ESCALAÇÕES E NARRAÇÃO AO VIVO

A partida entre Santos x Flamengoé um confronto válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. O jogo será realizado hoje, 25/06, às 18:30 (horário de Brasília). O Santos atuará como mandante e buscará a vitória em seu próprio campo.

No aguardado confronto entre Santos e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, o palpite é de uma vitória do Flamengo por 2 a 1. O jogo será disputado sem a presença de público, devido à interdição da Vila Belmiro, estádio do Santos.

Apesar de atuar em casa, o Santos enfrentará dificuldades diante de um Flamengo em ótima fase e com uma equipe repleta de talentos. Mesmo sem o apoio da torcida nas arquibancadas, o Flamengo buscará impor seu estilo de jogo ofensivo e aproveitar as oportunidades de gol.

O Santos, por sua vez, precisará se superar diante das adversidades e contar com o apoio dos jogadores em campo para buscar um resultado positivo. A equipe terá que se concentrar na organização defensiva e explorar as brechas na defesa do Flamengo para encontrar o caminho das redes.

No entanto, a qualidade técnica e o poderio ofensivo do Flamengo são fatores que podem fazer a diferença nessa partida. Com jogadores em excelente forma e um sistema tático bem estruturado, o time rubro-negro é favorito para conquistar os três pontos.

Dessa forma, o palpite é de uma vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Santos, mesmo atuando fora de casa e com a Vila Belmiro interditada. A partida promete ser emocionante e repleta de lances decisivos, mantendo a expectativa dos torcedores até o último minuto.

Provável escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Paulo Roberto Falcão ou Paulo Turra.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Gabi (Pedro). Técnico: Sampaoli.

Palpite Santos x Flamengo:

Resultado final: Flamengo

Mesmo jogando como visitante, o Flamengo é considerado o favorito para a 12ª rodada da Série A no confronto contra o Santos. Isso se deve à sua ótima campanha no campeonato, ocupando a quarta posição, enquanto o Santos atravessa uma fase instável, tendo demitido recentemente seu técnico Odair Hellmann e enfrentando o jogo com os portões fechados devido a um incidente ocorrido na derrota para o Corinthians. Portanto, o palpite adequado é que o Flamengo saia vitorioso dessa partida.

Ambas as equipes marcam: sim

Apesar da temporada irregular do Santos, a partida será disputada em seu estádio, onde enfrentará o Flamengo que sofreu uma goleada por 4 a 0 contra o Red Bull Bragantino. Levando em consideração esses fatores, é plausível acreditar que ambas as equipes marquem gols ao longo do jogo.

