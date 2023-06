Nas farmácias

Pesquisa do Procon-JP registra variação de mais de 128% no preço dos medicamentos na Capital

27/06/2023 | 11:30 | 31

Pesquisa de preços para medicamentos realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor na Capital registra uma variação de até 128,45% no preço do xarope para tosse Bromexina (Bilsovan) Medley 125mg, com os preços oscilando entre R$ 14,80 (Drogaria Carrefour – Aeroclube) e R$ 33,81 (Drogasil – Bairro dos Estados), a segunda maior diferença: R$ 19,01. Confira a pesquisa clicando aqui.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 26 de junho em 14 farmácias da Capital e traz preços de 125 tipos de medicamentos como xaropes para tosse (seca e alérgica), antigripais em comprimidos (para dores e antitérmicos), vitamina C em comprimidos e efervescentes (com e sem zinco).

Outras grandes variações ficaram com o antigripal Cimegripe (20 comprimidos) Cimed, 122,25%, com preços entre R$ 12,00 (Farmácia Faustino – Expedicionários) e R$ 26,67 (Drogasil – Bairro dos Estados), diferença de R$ 14,67; e na vitamina C Redoxon + zinco (10 comprimidos efervescente) Bayer, 116,95%, com preços entre R$ 10,50 (Drogaria Carrefour – Aeroclube) e R$ 22,78 (Drogasil – Bairro dos Estados), diferença de R$ 12,18.

A maior diferença de todo o levantamento, porém, ficou com o xarope Expec 120ml, R$ 21,00, que está com os preços oscilando entre R$ 24,99 (Farmácia Permanente – Epitácio Pessoa) e R$ 45,99 (Drogasil – Bairro dos Estados), variação de 84,03%.

Mais diferenças – Outras duas diferenças significativas ficaram com o antigripal Fluvial Dia (20 comprimidos), R$ 18,90, com preços entre R$ 18,00 (Drogaria Carrefour – Aeroclube); e R$ 36,90 (Permanente – Epitácio Pessoa), variação de 105%; e com o xarope Bronquivita Vitalas 150ml, R$ 12,54, com preços entre R$ 14,00 (Camila Farma – Geisel) e R$ 26,54 (RedePharma – Praça 1817, Centro e Farmácia Francy – Geisel), variação 89,57%.

As farmácias – A pesquisa do Procon-JP levantou preços nos seguintes estabelecimentos: Drogasil (Bairro dos Estados); Faustino (Expedicionários); Santana (Torre); Permanente e Pague Menos (Epitácio Pessoa); Redepharma (Praça 1817, Centro); Drogaria Farmed (Cristo); Camila Farma, Medicamentos Genéricos e Francy (Geisel); Rede Med (Bancários); Mais Farma (Manaíra); Drogaria Carrefour (Aerolube); e Linda Farma (Brisamar).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www .joaopessoa.pb.gov.br e www.proconjp.pb.gov.br