Coordenadoria LGBT promove capacitação para profissionais da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

20/06/2023 | 19:00 | 45

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa promoveu mais uma série de capacitações acerca das peculiaridades da população LGBTQIAP+. O treinamento, realizado no auditório da Coordenadoria no dia 16 de junho, foi direcionado aos profissionais da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

A oficina ocorreu em parceria com o projeto ‘Resisto’, do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Segundo a coordenadora de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Sedhuc, Edilene Brandão Viana, a capacitação foi de extrema importância para os profissionais.

“A parceria é de extrema importância, uma vez que visa à capacitação dos profissionais no atendimento do público recebido pela Coordenadoria. É uma troca de experiências que vem ajudar na execução dos serviços, melhorando cada vez mais o nosso atendimento”, destacou Edilene Brandão.

De acordo com o gestor da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial, Geraldo Filho, novos encontros irão ocorrer no mês de julho e serão direcionados aos profissionais da rede de média complexidade. “Esse tipo de capacitação é fundamental para que esses profissionais possam atender a população LGBTQIAP+ de forma eficaz, conhecendo todas as suas peculiaridades. Vamos seguir realizando as oficinas e em julho ela será direcionada à rede de média complexidade”, contou.

Serviço – A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa fica localizada no Parque Solon de Lucena, n° 216, Centro. Para mais informações sobre os serviços ofertados no local, basta entrar em contato pelo telefone 3222-8853.