Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 140 vagas de trabalho e oferece capacitação gratuita sobre como elaborar um currículo

18/06/2023 | 19:00 | 81

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana trazendo diversas oportunidades para quem almeja ingressar no mercado de trabalho na Capital paraibana. A partir desta segunda-feira (19), serão disponibilizadas 140 vagas, que abrangem mais de 40 funções. Já na manhã da terça-feira (20), o serviço vai oferecer uma capacitação gratuita sobre como elaborar um currículo.

No destaque, a lista traz 25 oportunidades para atendente de lanchonete, que exigem Ensino Médio completo e ao menos três meses de experiência comprovada na carteira. Há ainda 20 para condutor de ambulância, que exigem Ensino Médio completo, seis meses de experiência, habilitação categoria D, além de cursos de atendimento pré-hospitalar e de condução de veículos de urgência e emergência.

Também há 12 vagas para vendedor interno; dez para pedreiro; oito para vendedor de serviços; seis para promotor de vendas; três para auxiliar administrativo; duas para auxiliar de cozinha; duas para mecânico de manutenção de tratores; duas para barista; duas para telemarketing; uma para consultor de viagem; uma para recepcionista de hospital; entre outras.

Para concorrer, os candidatos devem se dirigir à sede do Sine-JP, que fica na Avenida João Suassuna, n° 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

As informações sobre todas as vagas disponíveis a partir desta segunda-feira e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas, podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Capacitação – Nesta terça-feira, também na sede do serviço, vai acontecer uma capacitação profissional sobre como elaborar um currículo. A atividade será promovida pelo programa ‘Eu Posso Aprender’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) da Capital, em parceria com a Prepara Cursos (unidade Centro).

Os participantes aprenderão técnicas sobre como criar um currículo claro e objetivo, que chame atenção de recrutadores durante processos seletivos. O curso terá início às 9h e será ministrado pela palestrante Ana Marta Moura. Para participar, os interessados devem comparecer com 30 minutos de antecedência e efetuar a inscrição gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.