Eu Posso Aprender

Prefeitura promove oficina de comidas juninas para estimular empreendedorismo feminino

13/06/2023 | 21:00 | 58

A Prefeitura de João Pessoa realizou, na tarde desta terça-feira (13), uma oficina de culinária focada em pratos típicos dos festejos juninos. A atividade foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio do programa de capacitação profissional Eu Posso Aprender, em parceria com a Associação Recreativa e Cultural do Jardim Treze de Maio (ARC). Um grupo de 12 mulheres participou da ação.

A oficina aconteceu na sede da ARC, no bairro Treze de Maio, e foi ministrada pela chef Priscilla Pereira. Por lá, as participantes aprenderam, na prática, as receitas de arroz doce, canjica, maçã do amor, bolo de milho e cocada. “Nosso objetivo, muito além dos conhecimentos culinários, foi estimular o empreendedorismo feminino, disponibilizando o acesso dessas mulheres aos nossos programas, como o microcrédito social e orientação sobre abertura de empresas”, disse Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Mês junino – A realização da oficina ocorreu em momento estratégico. “Com a chegada das festividades juninas, pensamos em uma capacitação que pudesse aquecer os negócios das mulheres participantes. O conhecimento aqui adquirido já poderá ser aplicado durante todo este mês, possibilitando-as uma renda extra, em um curto espaço de tempo”, explicou Dante Tomei, diretor de Projetos e Qualificações da Sedest.

Participantes – A turma da oficina foi formada por mulheres atendidas pela ARC e outras, cadastradas no Eu Posso Aprender. Entre elas, estava Zulmira Elizabeth Rocha da Costa, que há tempos sonhava em participar de um curso de culinária. “Amei a experiência e todos os pratos que aprendemos a preparar. Em especial, amei o arroz doce, que faz parte de nossa história. Também percebi que a canjica é o mais difícil de fazer, pois leva muito tempo no fogo e requer muita força para ficar mexendo”, disse.

Maria Elizabeth Marinho dos Santos já trabalha com culinária há cerca de 20 anos. Na própria residência, localizada no bairro José Américo, ela produz pratos para venda, como rubacão com galinha matriz, sopa, canja de galinha, mugunzá, cachorro-quente e refeições em geral. Mesmo com tanto tempo trabalhando na cozinha, ela falou que a oficina trouxe novas possibilidades.

“Neste mês, estou produzindo especialmente comidas típicas juninas. Já conhecia o preparo de tudo que foi mostrado aqui, com exceção do arroz doce e da maçã do amor. Mesmo assim, pude aperfeiçoar várias técnicas. E, inclusive, pretendo colocar tudo em prática, para passar a oferecer esses pratos aos meus clientes”, frisou. Ao término da oficina, as participantes receberam certificado.

Milho – Todos os milhos utilizados nas receitas durante a atividade foram oriundos da produção de agricultores rurais, atendidos pelo programa da Sedest Eu Posso Semear, que visa fomentar o empreendedorismo no campo. A colheita é proveniente das sementes doadas pela secretaria aos agricultores, no último mês de abril.