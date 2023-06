Literatura

Prefeito participa de lançamento de livro da desembargadora Fátima Maranhão

12/06/2023 | 19:00 | 70

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na tarde desta segunda-feira (12), do lançamento do livro ‘O voo do amor’, escrito pela desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba, Fátima Bezerra Maranhão. O lançamento aconteceu no Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da Capital.

“Fátima conta uma história de vida ao lado do nosso amigo, o ex-governador José Maranhão, e fico feliz em participar e prestigiar esta história que, com certeza, será bom motivo para leitura”, declarou Cícero Lucena.

Fátima Maranhão explicou que o livro reúne crônicas publicadas em suas redes sociais e aborda temas como o amor, a família e a vida. “Esse livro fala do amor, essa palavra tão forte entre nós seres humanos. Que no Dia dos Namorados possa se multiplicar aqueles que se amam, porque o amor é o que nos dá força, nos alegra e traz luz; o amor é o sentido da vida”, frisou.

O valor arrecadado com as vendas do livro será doado ao projeto Caminhos da Fé, da Arquidiocese da Paraíba, que vai restaurar o patrimônio do Centro Cultural São Francisco.