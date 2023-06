Nos supermercados

Pesquisa do Procon-JP para alimentos da cesta básica registra variação de 90,63% no preço do feijão

13/06/2023 | 16:30 | 26

Pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para alimentos da cesta básica em 10 supermercados da Capital registra variação de até 90,65%. O dado faz referência ao preço do quilo do feijão carioquinha Mais Delícia (tipo1), que oscila entre R$ 4,59 (Assis – Mangabeira) e R$ 8,75 (São João – Centro), diferença de R$ 4,16. O levantamento coletou, nesta quarta-feira (13), preços de 68 itens.

A maior diferença, R$ 5,00, ficou com o leite em pó integral Ninho 750g, com preços entre R$ 32,99 (Bemais – Manaíra) e R$ 37,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 15,16%. O Procon-JP traz preços de produtos como óleo, feijão (carioquinha e preto), arroz parboilizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó e em caixa, margarina, manteiga e biscoitos doces e salgados.

As outras duas variações mais significativas foram encontradas no macarrão tipo espaguete Imperador 500g, 82,07%, com preços entre R$ 3,29 (DoDia – Bessa) e R$ 5,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 2,70%; e no biscoito maisena Maria Vitarella 350g, 80,41%, com os preços entre R$ 5,87 (Latorre – Torre) e R$ 10,59 (Assis – Mangabeira), diferença de R$ 4,72.

Mais diferenças – As outras duas maiores diferenças foram registradas no leite em pó integral Piracanjuba 200g, R$ 4,50, com preços entre R$ 6,49 (Assis – Mangabeira) e R$ 10,99 (DoDia – Bessa), variação de 69,34%; e na manteiga Itacolomy 200g, R$ 4,09, com preços entre R$ 9,90 (Assaí – Epitácio Pessoa) e R$ 13,99 (Latorre – Torre), variação de 41,31%.

Estabelecimentos visitados – A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Bemais e Manaíra (Manaíra); DoDia (Bessa); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí (Epitácio Pessoa); Bompreço (Jaguaribe); Latorre (Torre); São João (Centro); Super Box Brasil (Geisel); e Assis (Mangabeira). Para conferir a pesquisa completa acesse o link.