Cultura popular

Festival de Cordel encanta paraibanos e turistas na Feirinha de Tambaú

11/06/2023 | 08:00 | 66

A Feirinha de Tambaú, recebe, neste fim de semana, mais uma edição do Festival e Feira de Cordel. O evento, organizado pela Academia de Cordel do Vale do Paraíba (ACVPB) com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), tem despertado a atenção do público que frequenta o local, sobretudo turistas que estão de passagem pela cidade. Hoje o evento começa às 17h.

Uma delas é a aposentada Wanda Alves, da cidade de Brasília. Natural de Pombal, no Sertão paraibano, dona Wanda elogiou a iniciativa da prefeitura em manter viva a cultura da literatura de cordel. Ela disse que todos os anos vem à Paraíba, mas é a primeira vez que participa de um evento como esse. “É muito importante mantermos viva a nossa cultura nordestina, e espero que a prefeitura possa continuar apoiando eventos como esse para que mais pessoas possam conhecer”, disse.

O operador de máquina, Francisco Alves, também paraibano morador de Brasília, afirmou ressaltou que o evento é uma forma de se reconectar com a cultura de sua terra natal. “Como lá em Brasília não existe essa cultura da literatura de cordel, esse festival nos remete à autêntica cultura nordestina, que não pode ser esquecida jamais. Por isso, a Prefeitura de João Pessoa está de parabéns pela iniciativa”, comentou.

Protagonismo feminino – Quem for à feira vai poder conhecer de perto o trabalho da cordelista Claudete Gomes, vice-presidente da ACVPB. Autora de cerca de 20 trabalhos em cordel, Claudete disse que ainda nos dias atuais a participação de mulheres neste segmento é muito pequena. Ela lembrou que a cultura do cordel é genuinamente paraibana, já que os “pais do cordel”, Leandro Gomes de Barros e Maria Batista das Neves Pimentel, são paraibanos.

“Ter um evento como esse, que valoriza e empodera, sobretudo, a voz feminina dentro da literatura popular, é de uma valia muito grande. Não tem como descrever o sabor do reconhecimento e da importância que a prefeitura está nos dando no local que merecemos”, frisou Claudete Gomes.

Programação – Neste domingo, Arnaldo Leite, Claudete Gomes, Merlânio Maia, Roberto e Luiz Felipe, Bodão Ferreira e Robson Jampa comandam as declamações. Para fechar a programação, o Grupo Eita se apresenta às 19h30.

São João Multicultural – O Festival e Feira de Cordel compõe o projeto maior do São João Multicultural que compreende o Pré-Junino, o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, o Festival de Quadrilhas Juninas da Paraíba, além dos shows que acontecem durante os festivais de quadrilhas e os que serão realizados no Parque Solon de Lucena.

O Festival e Feira de Cordel segue sendo realizado, sempre de sexta-feira a domingo, até o dia 25 de junho na Feirinha de Tambaú, das 17 às 22h com shows musicais, cantorias de viola, declamação de poesia, saraus, contação de histórias, lançamentos de livros e folhetos, exibição de vídeos e exposição de xilogravuras, tendo como inspiração a cultura popular paraibana.

A Academia de Cordel do Vale do Paraíba conta com mais de 80 poetas associados e cerca de 30 colaboradores não-sócios, e vai promover um rodízio permanente de escritores-declamadores, cantadores e outros artistas do mundo do cordel.

O Festival e Feira de Cordel segue sendo realizado, sempre de sexta-feira a domingo, até o dia 25 de junho na Feirinha de Tambaú, das 17 às 22h.