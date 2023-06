São João Multicultural

Festival de Quadrilhas Juninas começa com arquibancadas lotadas e muito forró

08/06/2023 | 10:00 | 59

O São João Multicultural teve início, nesta quarta-feira (7), com o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa. Mesmo sob chuva, o público compareceu e não arredou o pé da Arena Almeidão. Arquibancadas lotadas e muita vontade de dançar forró foi o que moveu as pessoas que prestigiaram o primeiro dia do evento. Nesta quinta-feira (8), às 19h, começam as apresentações das quadrilhas e tem show de Douglas Pegador. As melhores juninas dos grupos A e B serão premiadas. O Festival segue até o dia 11.

“Nós abrimos a primeira noite do Festival de Quadrilhas e já tivemos uma amostra do sucesso que será este ano. A Prefeitura, através da Funjope, trabalhou para melhorar a estrutura, arquibancadas, a parte do pavilhão, de forma que os quadrilheiros e quadrilheiras se sentissem muito bem atraídos assim como o próprio público”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que o fundamento desse Festival é a valorização das quadrilhas juninas de João Pessoa e ressalta que a determinação do prefeito Cícero Lucena é que as culturas populares sejam valorizadas, e as quadrilhas juninas fazem parte dessas tradições.

“Tenho dito que João Pessoa dá a melhor contribuição para os folguedos juninos da Paraíba e do Nordeste exatamente por meio das quadrilhas juninas. Este ano, não será diferente. Nós investimos recursos de subvenção direta, R$ 412 mil, mais toda estrutura que montamos na arena do estádio Almeidão, de maneira que as quadrilhas se sentem acolhidas e abraçadas. E nós estamos apostando no futuro delas. Essa é a nossa intenção”, acrescenta.

Na noite de estreia do Festival, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), não teve quadrilha junina, mas sobraram o talento e a alegria dos apresentadores Selminha Camburão e Daniel Muniz, que comandaram com maestria as escolhas do Casal de Noivos, Casal Junino, Rainha da Diversidade e Rainha Junina.

A noite não terminou aí. Além desta programação, quem foi ao estacionamento do estádio Almeidão pode curtir os shows da cantora Fabiana Souto e do cantor Geovane Júnior, que fizeram a multidão dançar, ou melhor, forrozear. Esta foi só uma amostra do que está por vir a partir desta quinta-feira (8) com as apresentações das juninas, que vêm de uma rotina intensa de ensaios, e os shows que fecham cada noite.

Com o estímulo e o investimento do prefeito Cícero Lucena, a Prefeitura busca fortalecer as quadrilhas juninas. Este ano, três novas estão estreando e outras quatro estão em fase de criação e se apresentam a partir do São João de 2024.

Público – Quem foi conferir a abertura do Festival de Quadrilhas Juninas, aprovou. “Estou achando maravilhoso. Já dancei quadrilha e agora estou só aqui na torcida”, declarou Daniel Andrade, morador do bairro de Cruz das Armas. “Estou amando. O Festival está incrível este ano e está surpreendendo”, emendou Lucas de Santana, que mora no Bairro dos Ipês.

Para Maria José da Silva, que mora no bairro do Cristo, o evento é sempre de muita beleza. “Além disso, está tudo bem organizado”, frisou.

Vencedores – No quesito Rainha da Diversidade, o primeiro lugar ficou com Heloisa Marchiori, da Junina Zé Monteiro. Em segundo, Guthielly Rodrigues, da Lageiro Seco. Já em terceiro, representando a Junina Fulô do Serrado, Rhyelly Sunayka. Já as Rainhas Juninas são Jéssica Alves, da junina Sanfona Branca; Juliana Santos, da Fogueirinha, e Tatii Domiingos, da junina Lampião.

Os três Casais de Noivos mais votados foram Jessika Queiroz e Alisson Santos, da junina Fogueirinha; em segundo lugar, Kledson Carrazoni e Glaucy Emilly, da Sanfona Branca; e, em terceiro, Jordana Amorim e Marconi, da junina Lampião.

Na escolha do Casal Junino, Karlla Oliver e Mailson Melo, da Lageiro Seco, ficaram com o primeiro lugar; Jenny Nascimento e Alexandre Nogueira, da Flor do Mandacaru, em segundo; o terceiro casal junino mais votado foi Kelly Sabrina e Niwton Costa, da junina Lampião.

Ano II – Este é o segundo ano em que o Festival de Quadrilhas Juninas acontece no local. Desta vez, a estrutura, que vai receber também o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, de 7 a 16 de junho, ganhou mais espaço e tem capacidade para um público de 15 mil pessoas numa área de quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Nesta quinta-feira (8), as quadrilhas entram em cena. Fogueirinha, Sacode Poeira, Paraíba, Lageiro Seco e Pindura Saia fazem as apresentações da noite, que termina com show de Douglas Pegador.

Para a sexta-feira (9), a programação tem sequência com as juninas Lampião, Ubando, Zé Monteiro, Flor do Mandacaru e Sanfona Branca. O show será com a cantora Valquíria Santana.

No sábado (10), se apresentam as juninas Tradição Matuta, Sucupira, Aconchego, Dona Maria, Pó de Serra e Botijinha. Para fechar a noite, show com Raifi Sousa.

A última noite do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa terá apresentações das juninas Mangue Seco, Tico Mia, Babado de Xita, Só Risos e Fulô do Cerrado.