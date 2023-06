‘Prefeitura no Meu Bairro’

Cícero Lucena autoriza obras de reestruturação da USF Bairro das Indústrias I e II em dia especial na região

07/06/2023 | 15:00 | 29

A saúde foi mais uma área de gestão contemplada na agenda do programa Prefeitura no Meu Bairro, que está na região do Bairro das Indústrias nesta quarta-feira (7). No final da manhã, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra autorizaram as obras de reestruturação da Unidade de Saúde da Família Bairro das Indústrias I e II.

“Quando assumimos a Prefeitura de João Pessoa, determinamos que encararíamos os problemas dessa cidade por maior que eles fossem. O simbolismo da ordem de serviço nesta unidade é muito grande. Queremos acabar com as áreas descobertas em Atenção Básica e até o final deste ano vamos criar 40 novas equipes do programa Saúde da Família”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou que, quando atuou como vereador, visitou a unidade e batalhou muito pela reforma. “Quantas vezes solicitei à gestão anterior uma atenção maior aos bairros, pois o Bairro das Indústrias era abandonado. Vamos reformar todas as Unidades de Saúde da Família de João Pessoa”, declarou.

A unidade vai receber recuperação da coberta, revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo. O padrão é o mesmo das outras 30 unidades reestruturadas em toda a cidade.

O secretário municipal da Saúde, Luis Ferreira, disse que com a superação da pandemia a gestão pôde se voltar para a atenção em Saúde como um todo. “O cenário era devastador. Todos os prédios sucateados, sem condições mínimas de atendimento e o prefeito traçou como meta reformar todas as unidades. Essa meta será alcançada com certeza”, observou.

O prefeito aproveitou o dia para visitar alguns moradores do bairro que passaram por atendimento de saúde, como exames e cirurgias. Foi o caso da vendedora Maria José Araújo, que passou por uma erneoplastia no Hospital Municipal Santa Isabel. “Fui muito bem atendida e hoje estou muito bem, graças a Deus”, comemorou.

Educação – Durante a manhã, o prefeito Cícero Lucena ainda vistoriou as obras de reestruturação da Escola Municipal Cantalice Leite, uma das 60 unidades de ensino que estão sendo reformadas pela gestão. A unidade conta com mais de 600 alunos que vão poder contar com o novo padrão estrutural da Educação Municipal, além da tecnologia por meio das salas Google e dos espaços maker.

Agenda – Durante toda essa quarta-feira o prefeito Cícero Lucena, o vice-prefeito Leo Bezerra e secretários da gestão municipal participam de agenda especial focada no Bairro das Indústrias e nos bairros adjacentes: Distrito Industrial, Mumbaba e Jardim Veneza. O prefeito já inaugurou oito ruas pavimentadas e urbanizadas e ainda vai entregar a pavimentação em asfalto da Avenida das Indústrias.