Bairro de Tambaú

Operação da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Civil resulta em prisões e apreensão de drogas

02/06/2023 | 19:00 | 185

Uma operação da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), por meio da Guarda Civil Metropolitana, e da Polícia Civil resultou na prisão de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas e a apreensão de grande quantidade de material que seria utilizado pelos suspeitos. A ação, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (2), busca combater a criação de uma ‘cracolândia’ no bairro de Tambaú.

“Estamos empenhados em acabar com a possibilidade da formação da cracolândia em nossa cidade. Para isso, estamos trabalhando em parceria com a Polícia Civil e contamos também com a ajuda da sociedade em acionar as forças de segurança e denunciar atos criminosos”, afirmou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa.

Além dos guardas municipais, a operação envolveu agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), Grupo de Operações Especiais (GOE), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Canil da Polícia Civil da Paraíba.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Drogas, dinheiro, armas e acessórios que seriam utilizados para o comércio de entorpecentes foram apreendidos. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Polícia, no bairro do Geisel.