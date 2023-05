VASCO JÁ TEM UM SUBSTITUTO PARA PEDRO RAUL: ‘VELHO CONHECIDO’ – BOLA ROLANDO

De acordo com as últimas informações divulgadas pelo News Almirante, veículo especializado em notícias do Vasco da Gama, Alex Teixeira está cotado para assumir a vaga deixada por Pedro Raul no próximo confronto contra o Fortaleza. A decisão de colocar Teixeira em campo vem após a suspensão do atacante titular devido a um cartão vermelho recebido no jogo contra o São Paulo.

Com base nas informações fornecidas pelo repórter Maurício Guimarães, é provável que o técnico Maurício Barbieri opte por Teixeira como substituto direto de Raul. O jogador tem se mostrado uma opção confiável e talentosa, com habilidades ofensivas notáveis e um histórico de contribuições significativas para a equipe.

A expectativa é de que Teixeira, conhecido por sua velocidade, técnica apurada e capacidade de finalização, possa preencher a lacuna deixada por Pedro Raul e contribuir com o ataque do Vasco no confronto contra o Fortaleza. Sua presença em campo certamente trará uma dose extra de qualidade e experiência ao time.

A imagem fornecida por Daniel Ramalho retrata Teixeira em ação durante um treinamento recente, onde o jogador demonstrou estar em boa forma física e pronto para assumir um papel de destaque no próximo desafio do Vasco.

Os torcedores do clube carioca estarão ansiosos para ver como Alex Teixeira se sairá no confronto contra o Fortaleza e se ele conseguirá aproveitar a oportunidade para deixar sua marca e ajudar a equipe a conquistar uma vitória importante. A partida promete ser emocionante, e a presença de Teixeira certamente trará uma dose extra de expectativa e entusiasmo para os torcedores vascaínos.

Resta aguardar o desenrolar dos acontecimentos e torcer para que Alex Teixeira esteja em sua melhor forma e possa desempenhar um papel fundamental no sucesso do Vasco diante do Fortaleza.

Após Lucas Piton do Vasco ser pré-convocado pela Itália, time pode passar rasteira e jogador nem mais voltar ao Brasil

Apesar do momento conturbado pelo qual o Vasco vem passando, o lateral-esquerdo Lucas Piton tem se destacado na temporada. Com cinco assistências e um gol marcado em 2023, o jogador de 22 anos é o líder de assistências da equipe. Essa é a melhor temporada de sua carreira em termos de participações em gols, e ele vem sendo cotado até mesmo para defender a seleção italiana.

Lucas Piton foi pré-convocado para o Final Four da Liga das Nações, uma semifinal do torneio organizado pela UEFA. A seleção italiana enfrentará a Espanha no dia 15 de junho, na Holanda. Três dias depois, disputará a final ou a partida pelo terceiro lugar. No entanto, para ser convocado, o lateral-esquerdo terá que superar uma forte concorrência.

Nos amistosos de março, os convocados para a lateral-esquerda foram Spinazzola, da Roma, e Emerson Palmieri, do West Ham, ambos com dupla nacionalidade, assim como Lucas Piton. Spinazzola foi titular na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, enquanto Palmieri jogou na vitória por 2 a 0 sobre Malta, com uma assistência para gol.

Além desses jogadores, Lucas Piton também disputa uma vaga na convocação com Carlos Augusto, seu antigo colega de time no Corinthians. Ambos jogaram juntos antes de Lucas se transferir para o Monza, da Itália. Carlos Augusto se destacou na Itália e chamou a atenção do técnico Roberto Mancini, que chegou a convidá-lo para jogar pela seleção italiana. No entanto, o convite não se concretizou.

Vale ressaltar que, se for convocado, Lucas Piton não desfalcará o Vasco, pois o Campeonato Brasileiro será paralisado durante as Datas FIFA. O lateral-esquerdo ficou muito feliz com a pré-convocação, mas está totalmente focado no Vasco, que enfrentará o Fortaleza no sábado, na Arena Castelão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VAI SER VENDIDO?

Desde agosto de 2021, quando obteve a cidadania italiana, Lucas Piton possui dupla nacionalidade. Isso facilita uma possível transferência para a Europa, uma vez que ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro nos clubes.

Desde seus tempos no Corinthians, Lucas Piton despertava interesse de clubes italianos, mas as sondagens não se transformaram em propostas concretas. Espera-se que ofertas possam surgir na próxima janela de transferências. No entanto, somente uma proposta considerada irrecusável faria o Vasco negociar o jogador.

A posição de lateral-esquerdo é vista como carente no mercado, e a ideia é permitir que Lucas Piton evolua ainda mais e se valorize antes de uma possível negociação. O Vasco adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões), pagos de forma parcelada. O clube informa que o acordo está em dia.

E opior é que o Vasco sofre concorrência do próprio Genoa, da 777, que pode levar o jogador por cerca de U$10 mi. Aí fica a pergunta, o Vasco quer um time ou vender jogador?

