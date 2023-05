Acesso ao artesanato

Feira da Economia Solidária recebe muitos elogios dos visitantes no Shopping Tambiá

27/05/2023 | 19:00 | 46

As pessoas que passaram pelo Shopping Tambiá, neste sábado (27), foram surpreendidas com os diversos produtos encontrados na Feira da Economia Solidária. A atividade, que faz parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa, segue neste domingo, das 13h às 20h.

Os trabalhos expostos são dos artesãos que fazem parte da política do Programa da Economia Solidária. Estão disponíveis produtos de decoração com temática junina, vestuário, moda praia, acessórios e plantas ornamentais.

Passando pelo shopping, Denise Santos disse que não poderia deixar de passar pela feira para conferir os produtos. “Eu fui surpreendida pela diversidade dos produtos oferecidos aqui, além de ser tudo lindo e feito com amor. Eu gosto muito de artesanato e não poderia ficar de fora”, contou.

Ivoneide Araújo, diretora de Economia Solidária da Sedes, informou que os resultados da feira têm sido gratificantes, uma vez que a parceria com o setor privado é válida. “As artesãs conseguem tirar em torno de 1.200 reais por dia, outras conseguem arrecadar 500 reais. A gente sabe que passamos pela pandemia, onde afetou os artesãos, e muitos são provedoras do lar, e precisam estar fomentando junto com a Economia Solidária e é isso que a Prefeitura de João Pessoa tem feito, viabilizando meios para que esses profissionais tenham uma renda extra”, enfatizou.

Andreia Índia, artesã que estava com seu trabalho exposto na feira, destacou a importância de ter o apoio da Prefeitura de João Pessoa. “Estou muito feliz em expor meu produto aqui nesta importante feira, pois divulgamos o que fazemos de melhor e ganhamos por isso. Essa feira ajuda as amigas a ganhar uma renda extra e isso é maravilhoso”, disse.

A Economia Solidária vem retomando e construindo um espaço importante para que os artesãos da Capital tenham maior acesso ao público. Esta parceria entre a Prefeitura e o Tambiá Shopping, que tem rendido frutos, é uma das ações para que os artesãos, que vivem do seu trabalho manual e artesanal, tenham lucros depois de um momento tão complicado quanto o que foi vivido desde o início da pandemia.

O programa de Economia Solidária da Prefeitura atualmente conta com mais de 200 artesãos. Para fazer parte do programa e expor suas peças, os interessados devem se dirigir até a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan), que fica na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. Lá, o interessado preencherá um formulário, onde constam informações sobre o perfil do artesão, sua modalidade de produto e outras informações.