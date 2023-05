Das 9h às 12h

Dia Mundial do Brincar será comemorado no Parque Arruda Câmara neste domingo

27/05/2023 | 13:15 | 51

O Dia Mundial do Brincar 2023 será comemorado no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), neste domingo (28), das 9h às 12h, com o tema ‘A Natureza no Brincar’. O evento é idealizado pelo movimento internacional ‘Aliança pela Infância’ e acontece na Bica sob a coordenação de Gabriela dos Santos e participações de Los Iranzi, Active Kids e Cayuca, com o objetivo de fazer um chamado coletivo para a valorização do brincar.

A proposta do evento é incentivar a brincadeira livre, como forma de se relacionar com a natureza, construindo uma relação de respeito com o meio ambiente. Além disso, é uma conscientização de que todas as crianças, em todos os territórios, têm o direito de acessar áreas naturais limpas e dignas em seus espaços de brincar e de viver.

Gabriela dos Santos, uma das organizadoras do evento que acontece na Bica, destaca que o objetivo é proporcionar uma manhã de brincadeiras ao ar livre, onde as crianças se sintam à vontade para explorar o ambiente e trazer seus brinquedos favoritos. “Também é uma oportunidade de compartilhar brincadeiras e celebrar, porque acreditamos que o brincar, em sua essência, é espontâneo e livre”, ressaltou.

Rodrigo Fagundes, diretor do Parque Arruda Câmara, destaca que o evento é um chamado para incentivar as crianças a brincarem. “Aqui poderão se conectar com a natureza e descobrir esse espaço como um local de aprendizado, aliado à liberdade que o brincar proporciona”, afirmou.

Serviço – O evento é gratuito aos visitantes do parque, necessitando apenas adquirir o ingresso do Parque Arruda Câmara ao custo de R$ 3,00 por pessoa. Crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.